Человеческие кости обнаружили при реконструкции стадиона в Петропавловске

14 июня в 9:59 на канал 102 управления полиции города Петропавловска сообщили, что при реконструкции стадиона «Карасай» обнаружены человеческие останки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

«Предварительно установлено, что останки принадлежат кладбищу, которое функционировало на этой территории больше 100 лет назад», – отметили в полиции.

Факт зарегистрирован в Книге учета информации 2-го отдела УП Петропавловска.

Отметим, что видео с места события появились в местных пабликах в соцсетях.