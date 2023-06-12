Лесной пожар в Абайской области: какую помощь оказывают волонтеры (видео)

Акимат Абайской области опубликовал видео о волонтерах, оказывающих помощь тем, кто тушит масштабный лесной пожар в резервате "Семей орманы", сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Скриншот видео instagram.com/abai_oblysynyn_akimdigi/

На кадрах – женщины готовят в больших казанах еду и накрывают столы в кафе и школах, мужчины разгружают грузовики с продуктами и водой.

«Сегодня четвертый день с поддержкой волонтеров работникам лесхоза, военным, пожарным накрываются такие столы. Вся еда из разных мест, невозможно назвать кого-то одного. Волонтерам спасибо», – говорит активистка Айгуль Серикжанкызы.

Сообщается, что ежедневно здесь помогают 80 местных волонтеров и более 100 человек из городов Семея, Усть-Каменогорска и Астаны. Их сменяют другие неравнодушные казахстанцы, готовые прийти на подмогу.

«Вся гуманитарная помощь загружена на спецавтотранспорт и направлена в села Бородулиха, Жерновка и Озерки, Талица, где активно ведется борьба с пожарами. Помощь успешно доставлена на места назначения», – рассказывают в акимате.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. При тушении пожара были найдены тела 14 лесников. Еще одного ищут.

В связи с гибелью людей в результате лесного пожара в Абайской области президент объявил 12 июня днем общенационального траура в Республике Казахстан.