В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области

Касым-Жомарт Токаев объявил понедельник, 12 июня, днем траура по погибшим при масштабном лесном пожаре на востоке Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото пресс-службы МЧС РК

В результате крупного лесного пожара погибли 14 человек. В память о погибших 12 июня объявляется днем траура.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших в Абайской области.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата "Семей орманы", вспыхнул пожар.

К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тыс. га, а к вечеру уже превысила 60 тыс. га.

В ходе поисковых работ обнаружены тела еще 14 погибших.

Глава государства дал оперативные поручения в связи с крупными пожарами в регионе. Правительству и акимату области Абай поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Также Токаев освободил от должности министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и назначил нового главу МЧС - генерал-майора Сырыма Шарипханова.