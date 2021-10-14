Чем примечателен популярный у туристов мавзолей полководца караханидской армии Даутбека

Культура
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Михаил Тё, Жамбылская область
Мавзолей Даутбека, среди местного населения известный как мавзолей Шамансура, принадлежит к немногим памятникам архитектуры караханидской эпохи, который сохранился до наших дней.  

Сооружение расположено на левом берегу городского канала Туйте (Тюйте), западнее бывшего военного укрепления вблизи другого более известного исторического памятника – мавзолея Карахана, напрямую связанного с печальной легендой о красавице Айше-биби.

– Мавзолей Даутбека, который казахстанские ученые датируют XIII веком, имеет традиционную центрическую композицию с купольной крышей, – сказала специалист областной дирекции по охране и восстановлению историко-культурных памятников Акжан Орозбакова. – Купол невысокий, приземистый, как в целом и все строение. Главный фасад выделен порталом с глубокой стрельчатой нишей. Вход низкий, дверь небольшого размера, декоративная и орнаментированная. Дверные косяки имеют тиснения, изнутри украшены орнаментом в форме креста.

Внешние стены мавзолея замыкающиеся, глухие, сложены из плоского жженого кирпича. Они стали своего рода «рубашкой» для первоначальной кладки. При этом все арочные проходы были заложены, а у южного прохода сооружены два ложных минарета. В скромном декоративном убранстве фасадов использованы лишь кирпичная фактура стен, невысокие башенки на углах и характерная для средневековой архитектуры кладка парапета портала.

Внутреннее пространство мавзолея имеет крестообразную форму с глубокими остроконечными пристенными нишами. Именно изнутри можно увидеть, что пилоны конструктивно не связаны со стенами. Это и дало основание ученым предположить о первоначальном виде постройки, которая играла роль зиаратханы – места для проведения поминальных обрядов.

– Надо сказать, что изначально мазар имел совсем иной вид. Это был своего рода квадратный киоск с четырьмя открытыми воротами. Иными словами, на четырех полукруглых арках держался купол. В то время как арки покоились на фундаменте из плит, – отметила Акжан Орозбакова.

Со временем было решено укрепить его, чтобы сохранить. Правда, при этом пришлось отказаться от исконной конструкции. В результате строительных работ, проведенных в конце XIX века, мавзолей потерял свои прежние очертания и воздушность и приобрел более простой, но устойчивый вид, в котором он предстает перед нами сегодня.

В центре помещения находится каменное надгробие в виде трехступенчатой пирамиды с надписью на арабском языке.

В 1893 году известный востоковед, тюрколог, историк и исламовед Василий Бартольд смог прочесть имя и дату смерти похороненного. В надписи говорится, что «это могила Багыл-Булга-Улугбека-Икбалхана Давутбека Исфахсалара, сына Ильяс-огул бека шаханшаха, смерть которого наступила в ночь на пятницу, 8-го джумада 1-го 660 г. (31 марта 1262 г.)»

В некоторых письменных источниках его полное имя записывают как Улык Бильге Икбалхан Давудбек-Шамансур. К примеру, Таисия Сенигова в своей книге «Средневековый Тараз» писала, что «мавзолей воздвигнут над могилой тюркского военачальника Улуг Бильге Икбал хан Давудбека». Правда, даты смерти везде совпадают.

В свою очередь в 1939 году археолог, историк и востоковед Александр Беленицкий определил, что здесь погребен тюркский военачальник, «владетель пера и меча», «покровитель ислама и правоверных».

Правда, автор и строители мавзолея, к сожалению, остаются неизвестными по сей день.

Зато эпитафия позволяет соотнести упомянутую в ней личность с одним из крупных монгольских военачальников XIII века. Считается, что здесь покоится полководец, возглавлявший караханидскую армию, наместник Чингисхана в Таласской долине, который был убит во время одного из народных восстаний. Опечаленный известием о гибели своего сподвижника предводитель монголов решил увековечить его память, приказав построить в честь него мавзолей. 

Начиная с середины XIX века мавзолей неоднократно изучался историками, архитекторами, искусствоведами. В 1982 году он был отреставрирован мастерской «Джамбулреставрация». В том же году его включили в список памятников истории и культуры республиканского значения и взяли под охрану государства. В 2008 году в данном списке он был выделен в отдельный объект. Последняя реставрация произведена РГП «Казреставрация» в 2001–2002 годах.

Согласно поверьям, главнокомандующий караханидской армии Даутбек приходился зятем Шах-Махмуду Бугра Карахану, поэтому их усыпальницы находятся недалеко друг от друга. Вместе они входят в культово-мемориальный комплекс, сформировавшийся на территории рабада Тараза и некрополя Аулие-Аты, и включены в список сакральных мест Казахстана. Эти строения отчетливо отражают уровень развития зодчества той далекой эпохи и составляют значительную часть монументальных построек, относящихся к периоду мусульманского средневековья. Их расположение не случайно. В свое время они находились в самом сердце города, поскольку рабад считался центром экономической и политической жизни. Да и сегодня их местонахождение по отношению к центру города практически не изменилось.

Мавзолей Даутбека (Шамансура) входит в состав государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» и считается значимым туристическим и сакральным объектом. Среди паломников и туристов наряду с мазаром Карахана он является популярным местом посещения. Вокруг двух культовых сооружений разбит парк, в котором установлены скамейки и проложены дорожки. Молодожены приезжают сюда за благословением, а горожане приходят помолиться и просто отдохнуть душой.

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