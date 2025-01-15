Чемпионат Казахстана по шахматам стартовал в Алматы

Фото: пресс-служба КФШ

В Алматы стартовал чемпионат Казахстана по шахматам среди юниоров в семи возрастных категориях – от 6 до 18 лет и по всем контролям времени – по стандартным (классическим), быстрым (рапид) и молниеносным (блиц) шахматам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КФШ

В 2024 году казахстанские юниоры завоевали на чемпионатах мира, Азии и Западной Азии среди юниоров и школьников 121 медаль: 49 золотых, 38 серебряных и 34 бронзовые. Отличительной особенностью первого в 2025 году чемпионата страны станет соперничество в большинстве категорий победителей и призёров этих турниров, что делает конкуренцию в них особенно острой, а победу – особенно значимой.

Торжественная церемония открытия смотра юных шахматных талантов началась с «Гимна юного казахстанского шахматиста» в исполнении самих участников чемпионата – Дилайлы Садвакасовой, Лейлы Ким, Адии Женис, Али и Аята Насановых, Арсена Байжуманова и Айбиби Кошербай.

С приветственными словами к участникам обратились вице-президент Казахстанской федерации шахмат Марат Есенов, государственный тренер по шахматам Дастан Капаев и исполнительный директор КФШ Гульмира Даулетова.

В перерывах между выступлениями зрителям было предложено поломать голову над викториной в виде шахматных ребусов. Немало загадок загадал участникам своим выступлением известный иллюзионист Михаил Гуторов.

После ставшей уже обязательной античитерской проверки участники заняли места за шахматными досками, VIP-гости сделали символические ходы в партиях фаворитов и началась Большая игра.

Среди участников – чемпион мира-2023 (U10) Данис Куандыкулы, сейчас выступающий в возрастной категории U12, и чемпион мира-2024 (U12) Марк Смирнов (U14), призёры чемпионатов мира 2023 и 2024 годов Айару Алтынбек и Ханзада Аманжол (обе – U14), Елназ Калиахмет, Эдгар Мамедов и Сауат Нургалиев (все – U16).

В числе фаворитов также Мария Холявко (U14), собравшая в прошлом году самую большую коллекцию юниорских медалей – 7, чемпионка мира-2024 в рапиде Алиша Бисалиева (U8), победители Кубка мира-2024 Милана Филиппова и Ризат Улан (оба – U10), чемпион Азии-2024 и победитель Кубка мира-2024 Нурали Болашаков (U12).

Состязания пройдут в 9 туров по швейцарской системе:

— 15–22 января, классика 90+30 (90 минут на партию каждому участнику с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого);

— 23–24 января, рапид 15+10;

— 25 января, блиц 3+2.