Победа над экс-чемпионкой мира Шахматы 18 февраля 2026 г. 1:01 52 Абзал Камбар Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева одержала яркую победу над 12-й чемпионкой мира Александрой Костенюк в выставочном матче по шахматам Фишера (случайная расстановка фигур). Встреча Women’s Exhibition Match в немецком Вайсенхаусе завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу нашей спортсменки. Бибисара выиграла две партии из четырех в формате рапида, продемонстрировав превосходство в дисциплине, где чистая логика важнее заученных дебютов. Этот успех обеспечил Бибисаре Асаубаевой участие в чемпионате мира по фристайл-шахматам 2027 года. Для 21-летней шахматистки, ставшей в конце 2025 года первой в истории страны трехкратной чемпионкой мира по блицу, эта победа – идеальная разминка перед главным стартом сезона. С 28 марта по 16 апреля Бибисара будет бороться за право сразиться за мировую корону на турнире претенденток на Кипре. #Спорт #шахматы #Бибисара Асаубаева #Women’s Exhibition Match