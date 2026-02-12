Встреча Women’s Exhibition Match в немецком Вайсенхаусе завершилась со счетом 2,5:1,5 в пользу нашей спортсменки. Бибисара выиграла две партии из четырех в формате рапида, продемонстрировав превосходство в дисциплине, где чистая логика важнее заученных дебютов.

Этот успех обеспечил Бибисаре Асау­баевой участие в чемпионате мира по фристайл-шахматам 2027 года. Для 21-летней шахматистки, ставшей в конце 2025 года первой в истории страны трехкратной чемпионкой мира по блицу, эта победа – идеальная разминка перед главным стартом сезона. С 28 марта по 16 апреля Бибисара будет бороться за право сразиться за мировую корону на турнире претенденток на Кипре.