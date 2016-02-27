Через неделю, год назад, до новой эры…

История календаря начинается вместе с историей самых древних цивилизаций. И древний Китай, и древняя Индия уже знали календари. Да что уж там говорить, даже инки и ацтеки имели свою систему летоисчисления. А легендарный календарь племени майя вообще в последнее время стал своего рода притчей во языцех в связи с приобретающей все большую популярность теорией о скором конце света.Само слово «календарь» произошло от латинского calendae. В древнем Риме так назывались первые дни каждого месяца – календы. В свою очередь, это существительное происходит от архаического глагола caleo – «провозглашать», «созывать». Это связано с тем, что в Риме начало месяца всегда торжественно провозглашалось специальными жрецами. Затем возникло слово calendarium – так назвали долговую книгу, в которую кредиторы записывали проценты, вносившиеся по долгам в первый день каждого месяца. А еще позднее, уже в средние века, слово «календарь» приобрело свое современное значение.На самом деле за всю историю существования значение слова «календарь» менялось не раз. Но каждое новое значение так или иначе соотносилось с понятием времени и проблемой его измерения. Интересно, что первый в мире календарь появился уже примерно в трехтысячном году до нашей эры, в Европе, в небезызвестном местечке Stonehenge (Стоунхэндж), которое само по себе является своего рода календарем. Но в те времена, конечно же, проблема времени не была столь актуальна, как в современном мире. Календарь тогда был, скорее, методом познания окружающей действительности, попыткой осмыслить и понять закономерности земного бытия.Например, известный казахстанский культуролог Асия Мухамбетова в своей работе «Древнейший календарь кочевников» отмечает, что традиционный календарь казахов, 12-летний животный цикл, по-казахски называемый мушел, – явление известное. Действует он не только у казахов, но и на огромной территории Центральной и Юго-Восточной Азии.«Некоторые исследователи, – пишет она, – считают, что идея создания календаря с небесной символикой 12-летнего животного цикла была воспринята народами Восточной Азии от кочевников Центральной Азии, которые установили, что Юпитер делает полный оборот вокруг Солнца примерно за 12 лет. Разделив путь Юпитера на 12 равных частей по 30 градусов, народы Азии дали каждой части имя определенного животного и создали 12-летний цикл. Этому древнейшему календарю уже несколько тысяч лет. Помимо движения Солнца, Луны, Земли, он учитывает движение Юпитера – гигантской планеты, совершающей за 12 лет один оборот вокруг Солнца. В зависимости от соотношения с Солнцем Юпитер сильно влияет на Землю, вызывая изменения климата, которые с разными вариантами повторяются каждые 12 лет». Циклы из 5 мушелей образуют 60-летний круг, который бесконечно повторяется. И как повторяется само Время, так повторяются и его события, несчастные и счастливые годы, джуты и изобилие, войны и праздники. Но в этом круговороте нет места «концу времени», а значит, и «концу мира». Время мушеля, давая, – забирает и, забирая, – возвращает, ибо его основа – циклический повтор.Как пишет Асия Мухамбетова, люди рождаются и умирают, и про умерших говорят «қайтысболды» («вернулись») и знают, что с новым кругом времени они снова вернутся, но уже из того мира в этот. Поэтому, когда умирал человек, много сделавший для народа, проживший особенную жизнь, на похоронах к нему обращались: «Если сможешь, родись снова среди нас». Такая повторяемость в сочетании с вариантностью превращает круги времени календаря кочевников в эволюционную спираль, несущую вместе с повтором и развитие.Циклический календарь объединяет единым ритмом космос, природу и человека с его хозяйственной деятельностью, выявляя их сущностную взаимосвязь. Этот календарь сформировал особое жизненное поведение кочевника, его высокую нравственность и культуру личностных взаимоотношений.Зло, нанесенное людям, природе и аруахам – духам предков, страшно тем, что цик­лическое Время, возвращаясь, возвращает и его. Зло, совершенное однажды, имеет не только цепь дурных последствий, но и несет в себе последствия другого уровня – циклические самоповторы. Это знание сформировало особую ответственность казахов, выдержку и мудрую неторопливость, когда действиям предпочитают обдумывание, а скорости выполнения – выжидание момента, когда осуществлению задуманного поможет само время. По тем же законам живет и Доб­ро. Однажды совершенное, оно вернется по кругам времен. Поэтому гостеприимство, доброта, взаимопомощь – святые принципы казахского народа.Наступивший год, как известно, насчитывает 366 дней: на один больше, чем в трех предыдущих. Казалось бы, что в этом дурного? Между тем у високосных годов издревле плохая слава: трудные, тяжелые, несут всяческие несчастья и беды... Прямо скажем, если ознакомиться с историческими документами, становится ясно: ничего особенно выдающегося в високосные годы не случалось. Катастрофы? А то мы их в иные времена, не видали! Смерти? Каждый день кто-то уходит в мир иной. Так почему же високосные годы считаются несчастливыми?Четырехлетний цикл «особого года» был известен еще в Древнем Египте, причем четвертый год считался посвященным богам-благодетелям. Поэтому четверку египтяне возвели в ранг священных чисел – как и семерку, на основе которой строилась неделя, седмица. Все время делилось на недели и на четырехлетия – большой и малый циклы. Существовали два сакральных срока: семерка – для быта и четверка – для серьезных начинаний и великих свершений. Ибо, соглас­но ритмам Вселенной, все, что не удалось совершить за четыре года, к концу цикла погибнет. И к этому следует приготовиться. Проблема вовсе не в нашей нерасторопности. Лишь раз в четыре года Земля возвращается в исходную точку своей орбиты. Это очень важное ритмическое обстоятельство, так называемая точка синхронизации. Она-то и ставит крест на всем нежизнеспособном.Древнеегипетские фараоны соотносили четырехлетний цикл с влиянием Сириуса, который еще называли циклом Божественной Сотис. Церемония возведения на трон нового фараона включала в себя клятву никогда не менять календарный принцип, базирующийся на двух циклах: семидневном и четырехлетнем.Описание значимости этих ритмов найдено археологами на каменной плите, содержащей надпись сразу на трех древних языках. Надпись на плите получила название Канопский декрет (238-й год до нашей эры, Египет). Там сказано следующее: «...так как восход Божественной Сотис в течение четырех лет уходит на один день... если год будет и впредь состоять из 360 дней и пяти дней к ним добавляемых, отныне будет после каждых четырех лет добавляться один день, как праздник богов-благодетелей, к пяти добавочным дням перед новым годом...»Итак, каждые четыре года праздником богов-благодетелей завершался важнейший цикл в жизни народов, государств и правителей. Считалось, что правитель, учитывающий значение этого цикла, проявляет истинную мудрость, а значит, непременно добьется целей.Не потому ли Юлий Цезарь – один из самых мудрых правителей древности – подарил миру календарь, до сей поры именуе­мый юлианским? Ведь еще в 48-м году до нашей эры Цезарь прибыл в Египет, а уже через три года провел в Риме календарную реформу. Именно тогда Европа и получила четырехлетний високосный цикл.Високосный год – свидетельство нашей неточной хронологии, считают исследователи. Как известно, за год Земля совершает оборот вокруг Солнца, при этом ежесуточно оборачиваясь вокруг своей оси. Так вот, момент окончания года, завершения оборота вокруг Солнца, не совпадает с последним в году оборотом вокруг оси – и получается нестыковка: сутки еще длятся, а год уже закончился! Это выглядит какой-то несуразностью. Неудивительно, что появилось множество толкований високоса, указываю­щих на его злотворную природу.По одной из распространенных версий, смещение точного цикла земного года произошло в результате гибели планеты Фаэтон. Вспомним легенду: сын Аполлона, Фаэтон, упросил отца дать ему на день упряжку коней, несущуюся по небу. Аполлон долго предостерегал сына, но вынужден был согласиться, ибо дал слово. Не удержал Фаэтон небесную колесницу, кони понесли, и юноша погиб. С тех пор дорога, которой понесли кони Фаэтона, называется в астрологии сожженным путем. Стоит ему активизироваться в жизни человека – жди череды несчастий. А возникший на месте гибели Фаэтона пояс астероидов сместил орбиты многих планет, в том числе Земли. Нарушилась космическая гармония, образно говоря, планеты сбились с пути. Пришлось менять календарь. Так и появился високосный год, в котором лишний день «набегает» за счет неучтенных часов предыдущих трех лет.В каком-то смысле високосный «отдает долги» за прежние годы. Древние сказки и легенды (а может, были?) многое объясняют. И растолковывают самое главное – чем високосный год отличается от всех прочих. Не в том дело, что чаще случаются несчас­тья или катастрофы. В високосном году «закрываются» неработающие программы. Это касается любой сферы жизни. Не ладятся отношения с любимым? Если миновало четыре года, а прогресса нет – пора ставить точку.Не удалось найти за этот срок работу – видимо, имеет смысл начать искать в иной сфере, эта, как ни обидно, для вас закрыта. Не пошел проект? Печально, но четыре года – срок, не подлежащий обжалованию... И так далее.И еще. В нынешнем году крайне важно отдать все долги – как финансовые, так и кармические. Ну, с денежными все понятно. Изо всех сил постараемся закрыть кредиты. А что такое кармический долг? О, тут все сложнее. Надо подумать, что мы в последние четыре года себе обещали? Например, начать делать зарядку или выучить иностранный язык. Ходить с ребенком в парк или раз в три месяца в театр? Что еще? Все подобные обещания – не сотрясение воздуха, а наши кармические долги. Пришло время платить по счетам, выполнять обещанное.Кармическими считаются наши долги и перед старшим поколением. Общение с ним нельзя оставлять на потом. Это самое «потом» может и не наступить.У Самуила Маршака есть одно забавное стихотворение: «Уже листков календаря ⁄ Не остается, кроме ⁄ Сорок восьмого мартобря ⁄ На стенке в желтом доме...»Вот об этом сорок восьмом мартобря, или о календарных причудах, и хочется поговорить. Невозможно точно сказать, сколько всего существовало календарей. Но и сейчас известно их немало: Армелина, армянский, ассирийский, ацтекский, бахаи, бенгальский, буддийский, вавилонский, византийский, вьетнамский, Гильбурда, голоценский, григорианский, грузинский, древнегреческий, древнеегипетский, древнеиндийский, древнекитайский, древнеперсидский, древнеславянский, еврейский, зороастрийский, индийский, инки, иранский, ирландский, исламский, китайский, Конта, коптский, малайский, майя, непальский, новоюлианский, римский, симметричный, советский, тамильский, тайский, тибетский, туркменский, французский, ханаанейский, чучхе, шумерский, эфиопский, юлианский, яванский, японский.За всю историю существования календаря время от времени появлялись очень оригинальные и необычные. Например, календарь в стихах. Первый из них был выпущен на одном листе, в виде настенного плаката. Календарь «Хронология» был составлен Андреем Рымшей и отпечатан в городе Остроге Иваном Федоровым 5 мая 1581 года.Самый первый календарь в виде ми­ниатюрной книги вышел из печати в канун 1761 года. Это «Придворный календарь», который до сих пор можно увидеть в Государственной публичной библиотеке им. М. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. А самый маленький календарь в истории весит всего 19 граммов вместе с переплетом. Он хранится в Матенадаране – Армянском институте древних рукописей – и представляет собой рукопись размером менее спичечного коробка. Он содержит 104 пергаментных листка, написан каллиграфическим почерком писца Огсента и доступен для чтения только с помощью увеличительного стекла.Нельзя не вспомнить в связи с календарем и о пятнице 13-го. Кстати, не везде этот день считается самым несчастливым. В Греции и испаноязычных странах традиционно боятся выпадающего на 13-е число вторника. А в Италии – пятницы, но 17-го. Так сложилось, что числа 17 итальянцы опасаются гораздо больше, чем 13. Однако страх перед такими числами может оказывать обратное влияние на вероятность несчастий. Например, центр страховой статистики Нидерландов подсчитал, что в приходящиеся на пятницу, 13-е, дни случается меньше аварий и страховых случаев, чем в обычные дни, так как люди склонны вести себя более осторожно или вообще не выходить из дома.В культуре народов африканского государства Гана очень большое значение придают дню недели, в который родился человек. Считается, что это оказывает влияние на всю его дальнейшую судьбу. Почти все дети получают первое или второе имя в соответствии с этим днем. Например, у Кофи Анана, бывшего генерального секретаря ООН, имя Кофи означает «пятница». А у популярного футболиста «Челси» Майкла Коджо Эссьена имя Коджо означает «понедельник».В Корее взросление человека на год происходит не в день рождения, а 1 января. Когда рождается ребенок, его возраст автоматичес­ки считается один год (округленное время в утробе матери), а 1 января следующего года ему становится 2 года. Учителям и воспитателям маленьких детей важно уточнять, какой возраст им сказали – корейский или западный.А знаете ли вы, что в китайском календаре на самом деле не 12 животных, а 60? Дело в том, что помимо животных каждый год связан еще с цветом и каким-либо элементом: дерево, огонь, земля, металл и вода. Кроме того, китайский календарь, в отличие от нашего, цикличный. Он разделен на 5 периодов по 12 лет в каждом. То есть про тот или иной год нельзя сказать просто – Год Свиньи или Собаки. Это будет, например, Год Красной Огненной Свиньи или Желтой Земляной Собаки.И еще! Античные названия дней недели, как и названия некоторых месяцев, были связаны с именами богов и вошли в современные европейские языки – английский, французский, итальянский, испанский. Римская неделя состояла из таких дней: понедельник – «день Луны», вторник – «день Марса», среда – «день Меркурия», четверг – «день Юпитера», пятница – «день Венеры», суббота – «день Сатурна», воскресенье – «день Солнца».Сегодня день Сатурна, но пусть на нас этот господин не обижается. День Солнца нам дороже!