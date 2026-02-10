После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск

Сотрудники Генпрокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии Посольства Казахстана в Черногории экстрадировали из названной страны гражданина Турции для привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz

В ходе следствия было установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2022 по 2024 годы, путем заключения фиктивных договоров и перевода денежных средств через аффилированные организации, похитило свыше 6 млрд тенге, предназначенных для строительства жилых комплексов в Алматы.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В марте 2025 года он был задержан в Черногории, откуда по запросу Генпрокуратуры экстрадирован в Казахстан.

«В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества», – проинформировали в главном надзорном органе.

