Главу финпирамиды World Business Consulting экстрадировали из Грузии

Закон и Порядок
8
Дана Аменова
специальный корреспондент

По версии следствия, возглавляемая ею сеть филиалов за несколько лет незаконно выманила у граждан более 6,5 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и АФМ при содействии Посольства Казахстана в Грузии из данной страны экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, сообщает Kazpravda.kz 

Подозреваемая в Астане возглавляла структуру финансовой пирамиды World Busines Consulting, сетью подразделений которой в 2018-2022 годах в различных регионах Казахстана было незаконно привлечено более 6,5 млрд тенге под предлогом получения гражданами высокой прибыли.  

Ряд соучастников названной криминальной организации уже осуждены к реальному лишению свободы.

После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск.

В ноябре 2025 года она была задержана в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину.

«В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества», – проинформировали в надзорном органе.

Напомним, сотрудники Генпрокуратуры и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Турецкой Республики вернули гражданку Казахстана, разыскиваемую за неоднократное мошенничество. 

#Генпрокуратура #финпирамида #экстрадиция #Грузия #глава #World Business Consulting

