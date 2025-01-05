Второй раз подряд Президент Казахстана начинает календарный год с большого, обстоятельного и многопланового интервью казахстанскому печатному СМИ: в 2024 году это была газета «Egemen Qazaqstan», в 2025-м – «Ana tili». Сам Касым-Жомарт Токаев назвал свою нынешнюю беседу с журналистом «специальным обращением к соотечественникам», которое призвано дать пищу для серьезных размышлений и задать тон работе в наступившем году.

Отвечая на 33 вопроса журналиста, Глава государства не только подвел итоги социально-экономического развития страны и своей внешнеполитической деятельности, но и прокомментировал множество резонансных тем – это вероятность внеочередных президентских и парламентских выборов, курс тенге, январские события, строительство АЭС, смена политической системы и многое другое.

Учитывая все это, интервью ожидаемо вызвало широкое обсуждение. В том числе за анализ материала взялось казахстанское экспертное сообщество. Независимые политологи и экономисты, представители различных «мозговых центров», депутаты и общественные деятели активно делились мнениями о прочитанном со своей аудиторией.

Так, руководитель Отдела анализа экономической политики Казахстанского инс­титута стратегических исследований при Президенте РК Анна Альшанская подчерк­нула, что новое интервью Главы государства, по сути, задает четкий вектор развития страны, обозначает ключевые социально-экономические приоритеты на предстоящий период.

«Во-первых, 2025-й в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Эта инициатива подчеркивает важность вклада рабочих специальностей в развитие экономики и общества. На рынке труда сохраняется значительная нехватка квалифицированных рабочих. Этот дисбаланс может стать еще более ощутимым в ближайшие годы, учитывая демографический рост: ежегодно в стране рождается более 400 тыс. детей, и к 2030 году молодежь будет составлять 80% рабочей силы. Необходимо не только обеспечить подготовку востребованных специалистов, но и улучшить условия труда, а также гарантировать социальную защищенность работников», – подчеркивает эксперт КИСИ.

Еще два важных момента в интервью Президента, на которые обращает внимание Анна Альшанская, – это сохранение социально ориентированного курса государственной политики, а также усиление и повышение эффективности работы по диверсификации экономики.

«Вместе с тем, как отметил Глава государства, экономический рост на уровне 4% явно недостаточен для Казахстана. Правительству предстоит найти источники для более высоких темпов роста, что потребует инновационных подходов и более глубоких реформ в ключевых секторах экономики», – обращает внимание эксперт.

По мнению главного эксперта КИСИ Гульмиры Тукановой, интервью Президента стало своего рода «сверкой часов» с казахстанским обществом по поводу ключевых вопросов развития страны. В частности, она подчерк­нула тот факт, что, говоря о перспективных задачах, Глава государства держит в фокусе внимания развитие регионов и устранение неравенства. На это в том числе направлен принятый в прошлом году Национальный инфраструктурный план до 2029 года.

«В Казахстане очень высокий уровень регионального неравенства. Например, ВРП на душу населения в Атырауской области составил 21 тысячу долларов за 1-е полугодие 2024 года, в то время как в Туркестанской области – 1 823 доллара, то есть наблюдается более чем десятикратный разрыв. Кроме того, существует неравенство в доступе к базовым услугам – хорошим дорогам и транспорту, водоснабжению, объектам социальной инф­раструктуры. Особенно остро это наблюдается между городами и селами.

В связи с этим реализация плана инфраструктурного развития является как никогда своевременным решением. Он призван обеспечить межрегиональную и территориальную связанность регионов в единое экономическое пространство страны», – отмечает Гульмира Туканова.

Политолог Эдуард Полетаев, комментируя интервью Президента в своем Telegram-канале, делает вывод, что ряд постулатов, озвученных в этом системном программном выступлении, начнут реализовываться уже в ближайшее время.

«Обращает на себя внимание то, что в интервью Касым-Жомарт Токаев сделал акцент именно на ходе экономических реформ («базовые политические реформы уже проведены»). Он убежден, что реформы, реализуемые в течение последних пяти лет, то есть за годы его президентства, являются продуманной стратегией, исходящей из запросов граждан и долгосрочных интересов страны. «Моя главная цель – укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства, – указал он. – С самого начала президентства и по сей день всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя, по-другому работать не могу и не хочу».

Таким образом Президент обратил внимание на то, что реформы носят необратимый характер, являются детерминантой его политики («реформы есть и будут неотъем­лемой частью государственного строительства»). Этот факт говорит о том, что все властные структуры страны должны работать в едином ключе. Следовательно, ход и результаты реформ во многом зависят как от доверия граждан к органам государственного управления, так и от способности Правительства справиться с вызовами. В свою очередь политическая система должна обеспечить на перспективу стабильность и порядок в обществе, укрепить государство, эффективно адаптирующееся к внутренним и внешним вызовам», – отмечает политолог.

Депутат Мажилиса Парламента Никита Шаталов также прокомментировал интервью Главы государства в своем Telegram-канале. Он сделал акцент на оценке, которую Касым-Жомарт Токаев дал работе руководителей-экономистов, охарактеризовав ее как посредственную.

Причина такой низкой оценки, по мнению мажилисмена, в системных проблемах, связанных, в частности, с неэффективностью мер поддержки предпринимательства, в том числе в части распределения субсидий. Как отмечает Никита Шаталов, полностью отказаться от субсидирования в наших условиях не получится и не имеет никакого смысла, поскольку это негативно скажется на процессах модернизации промышленности и энергетического сектора, конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства на международных рынках, затормозит рост МСБ в структуре ВВП... Но сделать субсидирование более адресным возможно, считает депутат. При этом рост экономики будет более качественным.

«Реформы – это всегда про изменение правил игры. В экономике предстоит сделать очень многое: нормализовать отношения Правительства и Нацбанка, снизить участие квазигосударственного сектора путем оптимизации функций, вернуть рыночные тарифы во многих отраслях, компенсируя потери пострадавшим слоям общества с помощью адресной поддержки, сделать доступ к ресурсам, в том числе сырьевым, прозрачным и открытым. Это позволит снизить административное давление на бизнес, оптимизировать бюджетные расходы и сократит поле для коррупции», – подчеркивает депутат.

Затрагивая этот же блок интервью, экс­перт Института евразийской интеграции Серик Жусупов также подчеркивает, что высказанная Президентом критика в адрес управления экономикой обязывает соответствующий блок Правительства пересмот­реть стратегические подходы и тактические инст­рументы регулирования экономической ситуации в стране.

«Необходима модернизация взаимодействия государства с бизнесом, при которой ключевой задачей станет поддержка предпринимательских инициатив, а не создание бюрократических препятствий. Уполномоченные органы должны прислушиваться к бизнесу и помогать воплощать его идеи, способствуя раскрытию его созидательного потенциала. Ведь предпринимательство выполняет важные социальные функции, обеспечивая занятость и улучшая качество жизни граждан, что делает его поддержку приоритетом государственной политики», – отмечает эксперт ИЕИ.

В целом он обращает внимание на то, что работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, развитию предпринимательской инициативы объявлена Президентом в качестве безусловного приоритета. И важнейшими стратегическими задачами государства остаются продолжение деятельности по снижению излишнего административного контроля и создание максимально благоприятных условий для развития бизнес-сообщества.