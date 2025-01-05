Четкий вектор развития страны Мнения 5 января 2025 г. 1:00 2 Лилия Сыздыкова В интервью газете «Ana tili» Касым-Жомарт Токаев подвел итоги 2024-го и обозначил контуры работы в году наступившем Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов Второй раз подряд Президент Казахстана начинает календарный год с большого, обстоятельного и многопланового интервью казахстанскому печатному СМИ: в 2024 году это была газета «Egemen Qazaqstan», в 2025-м – «Ana tili». Сам Касым-Жомарт Токаев назвал свою нынешнюю беседу с журналистом «специальным обращением к соотечественникам», которое призвано дать пищу для серьезных размышлений и задать тон работе в наступившем году. Отвечая на 33 вопроса журналиста, Глава государства не только подвел итоги социально-экономического развития страны и своей внешнеполитической деятельности, но и прокомментировал множество резонансных тем – это вероятность внеочередных президентских и парламентских выборов, курс тенге, январские события, строительство АЭС, смена политической системы и многое другое. Учитывая все это, интервью ожидаемо вызвало широкое обсуждение. В том числе за анализ материала взялось казахстанское экспертное сообщество. Независимые политологи и экономисты, представители различных «мозговых центров», депутаты и общественные деятели активно делились мнениями о прочитанном со своей аудиторией. Так, руководитель Отдела анализа экономической политики Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Анна Альшанская подчеркнула, что новое интервью Главы государства, по сути, задает четкий вектор развития страны, обозначает ключевые социально-экономические приоритеты на предстоящий период. «Во-первых, 2025-й в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Эта инициатива подчеркивает важность вклада рабочих специальностей в развитие экономики и общества. На рынке труда сохраняется значительная нехватка квалифицированных рабочих. Этот дисбаланс может стать еще более ощутимым в ближайшие годы, учитывая демографический рост: ежегодно в стране рождается более 400 тыс. детей, и к 2030 году молодежь будет составлять 80% рабочей силы. Необходимо не только обеспечить подготовку востребованных специалистов, но и улучшить условия труда, а также гарантировать социальную защищенность работников», – подчеркивает эксперт КИСИ. Еще два важных момента в интервью Президента, на которые обращает внимание Анна Альшанская, – это сохранение социально ориентированного курса государственной политики, а также усиление и повышение эффективности работы по диверсификации экономики. «Вместе с тем, как отметил Глава государства, экономический рост на уровне 4% явно недостаточен для Казахстана. Правительству предстоит найти источники для более высоких темпов роста, что потребует инновационных подходов и более глубоких реформ в ключевых секторах экономики», – обращает внимание эксперт. По мнению главного эксперта КИСИ Гульмиры Тукановой, интервью Президента стало своего рода «сверкой часов» с казахстанским обществом по поводу ключевых вопросов развития страны. В частности, она подчеркнула тот факт, что, говоря о перспективных задачах, Глава государства держит в фокусе внимания развитие регионов и устранение неравенства. На это в том числе направлен принятый в прошлом году Национальный инфраструктурный план до 2029 года. «В Казахстане очень высокий уровень регионального неравенства. Например, ВРП на душу населения в Атырауской области составил 21 тысячу долларов за 1-е полугодие 2024 года, в то время как в Туркестанской области – 1 823 доллара, то есть наблюдается более чем десятикратный разрыв. Кроме того, существует неравенство в доступе к базовым услугам – хорошим дорогам и транспорту, водоснабжению, объектам социальной инфраструктуры. Особенно остро это наблюдается между городами и селами. В связи с этим реализация плана инфраструктурного развития является как никогда своевременным решением. Он призван обеспечить межрегиональную и территориальную связанность регионов в единое экономическое пространство страны», – отмечает Гульмира Туканова. Политолог Эдуард Полетаев, комментируя интервью Президента в своем Telegram-канале, делает вывод, что ряд постулатов, озвученных в этом системном программном выступлении, начнут реализовываться уже в ближайшее время. «Обращает на себя внимание то, что в интервью Касым-Жомарт Токаев сделал акцент именно на ходе экономических реформ («базовые политические реформы уже проведены»). Он убежден, что реформы, реализуемые в течение последних пяти лет, то есть за годы его президентства, являются продуманной стратегией, исходящей из запросов граждан и долгосрочных интересов страны. «Моя главная цель – укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства, – указал он. – С самого начала президентства и по сей день всю ответственность за принимаемые решения и их последствия беру на себя, по-другому работать не могу и не хочу». Таким образом Президент обратил внимание на то, что реформы носят необратимый характер, являются детерминантой его политики («реформы есть и будут неотъемлемой частью государственного строительства»). Этот факт говорит о том, что все властные структуры страны должны работать в едином ключе. Следовательно, ход и результаты реформ во многом зависят как от доверия граждан к органам государственного управления, так и от способности Правительства справиться с вызовами. В свою очередь политическая система должна обеспечить на перспективу стабильность и порядок в обществе, укрепить государство, эффективно адаптирующееся к внутренним и внешним вызовам», – отмечает политолог. Депутат Мажилиса Парламента Никита Шаталов также прокомментировал интервью Главы государства в своем Telegram-канале. Он сделал акцент на оценке, которую Касым-Жомарт Токаев дал работе руководителей-экономистов, охарактеризовав ее как посредственную. Причина такой низкой оценки, по мнению мажилисмена, в системных проблемах, связанных, в частности, с неэффективностью мер поддержки предпринимательства, в том числе в части распределения субсидий. Как отмечает Никита Шаталов, полностью отказаться от субсидирования в наших условиях не получится и не имеет никакого смысла, поскольку это негативно скажется на процессах модернизации промышленности и энергетического сектора, конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства на международных рынках, затормозит рост МСБ в структуре ВВП... Но сделать субсидирование более адресным возможно, считает депутат. При этом рост экономики будет более качественным. «Реформы – это всегда про изменение правил игры. В экономике предстоит сделать очень многое: нормализовать отношения Правительства и Нацбанка, снизить участие квазигосударственного сектора путем оптимизации функций, вернуть рыночные тарифы во многих отраслях, компенсируя потери пострадавшим слоям общества с помощью адресной поддержки, сделать доступ к ресурсам, в том числе сырьевым, прозрачным и открытым. Это позволит снизить административное давление на бизнес, оптимизировать бюджетные расходы и сократит поле для коррупции», – подчеркивает депутат. Затрагивая этот же блок интервью, эксперт Института евразийской интеграции Серик Жусупов также подчеркивает, что высказанная Президентом критика в адрес управления экономикой обязывает соответствующий блок Правительства пересмотреть стратегические подходы и тактические инструменты регулирования экономической ситуации в стране. «Необходима модернизация взаимодействия государства с бизнесом, при которой ключевой задачей станет поддержка предпринимательских инициатив, а не создание бюрократических препятствий. Уполномоченные органы должны прислушиваться к бизнесу и помогать воплощать его идеи, способствуя раскрытию его созидательного потенциала. Ведь предпринимательство выполняет важные социальные функции, обеспечивая занятость и улучшая качество жизни граждан, что делает его поддержку приоритетом государственной политики», – отмечает эксперт ИЕИ. В целом он обращает внимание на то, что работа по улучшению инвестиционного и бизнес-климата, развитию предпринимательской инициативы объявлена Президентом в качестве безусловного приоритета. И важнейшими стратегическими задачами государства остаются продолжение деятельности по снижению излишнего административного контроля и создание максимально благоприятных условий для развития бизнес-сообщества. #президент #мнение #интервью