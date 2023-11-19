Четверо получили травмы в результате ураганного ветра в Астане

Происшествия
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Коммунальные службы совместно с районными акиматами продолжают устранять последствия стихии, передает Kazpravda.kz

Фото: сайт акимата Астаны

"Бригадой скорой медицинской помощи четверо пациентов были доставлены в травмпункты многопрофильных городских больниц с различными травмами. В основном это ушибы, ссадины. Один ребенок поступил с закрытым переломом стопы. У всех пациентов состояние удовлетворительное, реанимационных пациентов нет", – сообщает официальный сайт столичного акимата.

Часть пациентов после осмотра медицинского персонала больниц были отпущены на амбулаторное лечение в виду отсутствия осложнений.

Некоторые горожане после оказания медпомощи скорой помощью отказывались от транспортировки в травмпункты и были оставлены на местах.

С вечера 18 ноября в столице бушевал ураганный ветер, который сносил целые конструкции, повалил деревья и срывал вывески. Коммунальные службы города в связи с непогодой переведены на усиленный режим работы.

Коммунальные службы совместно с районными акиматами продолжают устранять последствия стихии и ведут восстановительные работы.

За прошедшие сутки сотрудники ДЧС Астаны совершили 28 выездов.

В жилом массиве Уркер произошел срыв кровли пятиэтажного здания казармы воинской части Нацгвардии.

В районе Байконыр во время непогоды перевернулись 7 автобусных остановок, повреждены 6 ограждений и обнаружены 6 случаев падения зеленых насаждений.

В районе Сарыарка произошел срыв кровли двухэтажного дома с последующим обрывом электроэнергии. Силами Астана-РЭК электроснабжение восстановлено полностью.

В районе Алматы повреждены 8 дорожных знаков, 1 столб освещения, 5 светильников, ограждения.

На улице около главного входа ТРЦ "MEGA Silk Way" сильным ветром сорвало рекламный баннер, который упал на женщину. Ее госпитализировали с диагнозом в МГБ №2. После осмотра врачей отпущена домой, состояние удовлетворительное.

В районе Нура ведутся восстановительные работы по ограждениям на строительных площадках.

Коммунальные службы работают над устранением последствий стихийного ветра.

#Астана #погода #ураган

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