Четыре человека выпали с аттракциона в Узбекистане

Все пострадавшие доставлены в местный филиал Республиканского центра экстренной медицинской помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Четыре человека, в том числе два подростка, выпали с аттракциона «Веселые горки» в одном из парков отдыха в городе Термезе на юге Узбекистана, пострадавшие госпитализированы.

«Во время движения аттракциона «Веселые горки» в парке культуры и отдыха «Болажон» в Термезе вместе с сиденьями выпали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних – 2009 года рождения и 2013 года рождения», - сказал представитель генпрокуратуры.

Правоохранительные органы проводят проверку в связи с ЧП.

Госкомитет промышленной безопасности Узбекистана сообщил на своей странице в Telegram-канале, что аттракцион не прошел предсезонных испытаний и не получал разрешения на эксплуатацию.