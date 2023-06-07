Четыре энергоблока аварийно отключились на электростанции в Аксу

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В Аксу из-за аварии на электростанции отключились четыре энергоблока, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Ермаковская государственная электростанция образована в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 23 июня 1954 года №1240.

Сегодня, 7 июня, в 09:40 на станции произошло аварийное отключение энергоблоков 1, 2, 3, 4, так как сработала защита (предохранительные клапаны).

Установлена предварительная причина поломки - внешний фактор в энергосистеме, из-за чего отключилась система шин 220 и 110 кв на ОРУ (открытое распределительное устройство) и произошло разрушение конденсатора связи. В связи с этим без электроснабжения осталось полгорода и два сельских округа – имени М. Омарова и Евгеньевский. Через 26 минут электроснабжение было полностью восстановлено.

На 18:00 1, 2, 3 энергоблоки запущены, идёт подготовка к запуску 4-го энергоблока. Работы ведутся в штатном режиме.

Вопрос обеспечения жизнедеятельности находится на контроле уполномоченных органов и руководства компании «ERG». Объекты жизнеобеспечения работают в штатном безаварийном режиме. Пострадавших нет.

Департамент экологии региона провел анализ данной ситуации.

"В связи с произошедшим на ЭС отключением блоков первой очереди, был произведён сброс пара, под действием которого поднялась угольная пыль с угольного склада. Пыление было кратковременно и локально, то есть, осталось в пределах границы промплощадки. Предприятие работает в штатном режиме. Воздействий, превышающих ПДК загрязняющих веществ, не имеется", - проинформировали в департаменте.