Четырехполосное движение открыли на первых участках дороги Караганда - Балхаш

Транспорт, Авто
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Дана Аменова
Корреспондент

В данное время ведется планомерный запуск дорожных участков коридора Центр-Юг, который является основным маршрутом между Астаной и Алматы, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По данным Минтранспорта, с сегодняшнего дня открыто четырехполосное движение на участке от города Караганда до села Акбастау. Специалисты полностью завершили дорожно-строительные работы на участке. Для обеспечения безопасности движения установили криволинейный брус на всем протяжении участка.

Напомним, общая протяженность автодороги Караганда-Балхаш составляет 363 километра. Дорога относится к I технической категории, здесь предусмотрено четырехполосное движение.

Кроме того, завершено строительство 11 мостов, 32 путепроводов для проезда сельхозтехники, транспортной развязки и путепровода через железную дорогу. Новый асфальт уложен на протяжении всей дороги.

#Караганда #Балхаш #движение #автодорога #Минтранспорта #полоса

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