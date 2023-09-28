Чиновники больше не за забором

Общество
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Наталья Денисова

В Кызылорде снесли ограждение вокруг здания областного акимата, тогда как раньше оно было просто неприступной крепостью.

фото из открытых источников

Тема невозможности попасть в это здание без предварительной записи и согласований, «прорваться» через охранников, встречающих безучастно народ у монументальной ограды, последние года два была одной из самых обсуждаемых в местных группах в Интернете. Людей возмущало, что власть, которая должна быть доступной и близкой к народу, отгородила себя от внешнего мира.

– По поручению акима Кызыл­ординской области Нурлыбека Налибаева снято ограждение вокруг здания областного акима­та, – сообщили в пресс-службе акимата области. – И на территории, прилегающей к зданию, обустроена прекрасная аллея, по которой граждане могут гулять.

За несколько миллиардов бюджетных тенге расширена и благоустроена также вся улица Султана Бейбарыса, на которой стоит областной акимат. Сейчас здесь шестиполосная дорога, вдоль улицы появились автостоянки, скамейки, малые скульптурные формы, смонтировано современное уличное освещение.

#акимат #Кызылорда #чиновники #ограждение

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