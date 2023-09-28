Чиновники больше не за забором Общество 28 сентября 2023 г. 7:00 14 Наталья Денисова В Кызылорде снесли ограждение вокруг здания областного акимата, тогда как раньше оно было просто неприступной крепостью. фото из открытых источников Тема невозможности попасть в это здание без предварительной записи и согласований, «прорваться» через охранников, встречающих безучастно народ у монументальной ограды, последние года два была одной из самых обсуждаемых в местных группах в Интернете. Людей возмущало, что власть, которая должна быть доступной и близкой к народу, отгородила себя от внешнего мира. – По поручению акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева снято ограждение вокруг здания областного акимата, – сообщили в пресс-службе акимата области. – И на территории, прилегающей к зданию, обустроена прекрасная аллея, по которой граждане могут гулять. За несколько миллиардов бюджетных тенге расширена и благоустроена также вся улица Султана Бейбарыса, на которой стоит областной акимат. Сейчас здесь шестиполосная дорога, вдоль улицы появились автостоянки, скамейки, малые скульптурные формы, смонтировано современное уличное освещение. #акимат #Кызылорда #чиновники #ограждение