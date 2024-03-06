Численность населения города Косшы не совпадает с реальной

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

О том, как будет решаться проблема социальной инфраструктуры в Косшы, рассказали в акимате Акмолинской области, передает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Акмолинской области

Сообщается, что аким области Марат Ахметжанов отметил, что на начало года в городе Косшы зарегистрировано 54,6 тысяч жителей, фактически же в населенном пункте проживают более 112 тысяч. Чтобы впоследствии Косшы не превратился в спальный район столицы, необходимо в первую очередь обеспечить население инфраструктурой и рабочими местами. 

 – В основу плана было заложено решение проблемы маятниковой миграции населения и дисбаланса социально-инженерной инфраструктуры между Астаной и пристоличными населенными пунктами, в число которых входит город Косшы. С 2024 по 2028 годы запланировано 245 мероприятий, направленных на повышение уровня жизни жителей и привлечение инвестиций. Особое внимание будет уделено развитию коммунально-энергетической инфраструктуры и организации бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, – подчеркнул Марат Ахметжанов на встрече с гражданскими активистами.

По его словам, треть финансирования по комплексному плану развития Астанинской агломерации предусмотрена на развитие г. Косшы. Запланированы 39 проектов.

По словам акима Косшы Гайдара Касенова, на повестке дня – строительство пожарного депо, городской больницы и станции скорой помощи, разработан проект реконструкции центральной котельной. Проведены конкурсные процедуры на газификацию населенного пункта. На апрель запланировано открытие ФОКа с бассейном. За три года в статусе города в Косшы смогли ликвидировать трехсменное обучение за счет ввода в эксплуатацию 3 школ на 3 900 мест.

Жителей Косшы интересовала подготовка к периоду паводков, земельные вопросы, аспекты привлечения инвестиций. Встреча с акимом области продолжилась на личном приеме, где граждане более детально обсудили проблемы города.

#население #акимат #Акмолинская область #Косшы

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