Фото: Талгат Таныбаев, Али Галым

Представители общественности, производственники, молодежь и активисты региона делились своим мнением о значимости новой Конституции.

В преддверии всенародного референдума Коалиция провела 12 тысяч мероприятий в регионах, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах. Об этом члены Коалиции говорили с представителями общественности Павлодарской области в Городском дворце культуры областного центра, где собралось 900 человек.

В ходе открытого диалога с жителями региона Ерлан Кошанов подчеркнул, что проект новой Конституции был предложен Главой государства. В ходе подготовки парламентской реформы в адрес Конституционной комиссии поступило свыше десяти тысяч предложений и обращений от казахстанцев. Как отметил Спикер Мажилиса, ученые, жители, эксперты, общественники Павлодарского региона были одними из активных участников этого большого исторического процесса.

– Чутко реагируя на запросы нашего общества, остро чувствуя пульс времени, Глава государства на Национальном курултае заявил, что масштаб и глубина предлагаемых изменений сопоставимы с принятием новой Конституции. Это нашло подтверждение в ходе работы Конституционной комиссии. Все мы были свидетелями того, что Президент регулярно принимал руководителей и членов комиссии, держал весь ход разработки проекта Конституции на своем личном контроле. На этих встречах наш Президент задавал вектор, контуры и смыслы по концептуальным идеям, основополагающим принципам и фундаментальным ценностям нового Основного закона. Поэтому от имени нашей Общенациональной коалиции мы можем однозначно заявить: Касым-Жомарт Кемелевич Токаев является инициатором, вдохновителем и архитектором нашей новой Народной Конституции Справедливого и Прогрессивного Казахстана, – заявил Ерлан Кошанов.

Он отметил, что новая Конституция становится, по сути, путеводителем, который обеспечит в новых условиях перезагрузку политической системы и всех общественных институтов.

Участники встречи, в свою очередь заявили, что за это время, благодаря широкому обсуждению в обществе, им удалось глубоко осмыслить проект нового Основного закона. Важнейшей миссией новой Конституции общественники считают сохранение и укрепление согласия и стабильности в стране, основы которых заложены в проекте, начиная с преамбулы.

Как отметил в своем выступлении политолог, старший преподаватель «Торайгыров университет» Борис Поломарчук, новая Конституция превращает многообразие казахстанского народа в настоящую силу. По мнению эксперта, межнациональное согласие – это вопрос безопасности будущего.

Доцент университета Айман Зейнулина обратила внимание на то, что проект нового Основного закона вобрал в себя ценности и смыслы, к которым всегда стремилась казахская интеллигенция. Это верховенство справедливости и закона, приоритет развития науки и образования, государство, ориентированное на человека, и курс на построение интеллектуальной, прогрессивной нации.

Выступающие отметили также значимость закрепления на конституционном уровне норм о достоинстве человека, равенстве перед законом, недопустимости дискриминации по происхождению, национальности, убеждениям или вере, а также идеи солидарности, когда судьба страны становится общей ответственностью всех.

Кроме того, с принятием новой Конституции павлодарцы связывают большие надежды на решение проблем с экологией. Закрепление в проекте Основного закона принципа высокой экологической культуры и ответственности за сокрытие информации, угрожающей жизни и здоровью людей – реальный отклик на многолетние обращения граждан. Жители промышленного региона видят в этом справедливую меру, направленную на сохранение природы и здоровья населения.

А о том, как заложенные в проекте нового Основного закона принципы уже работают на практике, рассказали сами местные жители – участники регионального проекта «TURGYNDAR AMANATY». Проект направлен на то, чтобы жители не оставались один на один с проблемами своих домов и дворов. В рамках этой инициативы в регионах выстроена комплексная модель взаимодействия жителей, ОСИ, КСК, депутатов и городских служб.

Такая система позволяет принимать непосредственное участие в управлении своим домом и брать на себя ответственность за принимаемые решения. По мнению жителей, такой подход созвучен с курсом реформ Главы государства, направленным на расширение участия общества в управлении страной. Логическим его продолжением стал проект новой Конституции – юридическая основа общества равных возможностей, где каждый гражданин может честно трудиться и сам строить свою судьбу.

Новые возможности в цифровой среде, образовании, науке, культуре, политике, открывающиеся перед молодежью в связи принятием новой Конституции, обсуждались на встрече с представителями креативной молодёжи Павлодарской области, которая прошла в формате открытого микрофона на базе IT-колледжа.

Молодые люди подчеркнули, что один из важных постулатов Президента, вошедших в проект новой Конституции – признание значимости человеческого капитала. Они полностью поддерживают такую стратегию и готовы внести свой вклад в развитие страны своими знаниями и способностями. Учащиеся подчеркнули важность создания реальных перспектив для проведения научных исследований, внедрения инноваций, расширения доступа к современным образовательным программам и честному труду. Студенты отметили, что они смогут уверенно смотреть в свое будущее и планировать свою жизнь и профессиональную деятельность в родной стране.

Содержательный разговор состоялся с представителями алюминиевого кластера и энергетических предприятий области на площадке Павлодарского алюминиевого завода. В ходе дискуссии члены Коалиции акцентировали внимание павлодарских производственников на защите интересов человека труда. В проекте закрепляются нормы о безопасных условиях работы, справедливой и недискриминационной оплате труда, а также социальной защите в соответствии с законом. Государство принимает на себя обязательство обеспечивать минимальные социальные стандарты и поддержку занятости. Для крупных производств и энергетических объектов эти положения имеют прикладное значение – они напрямую связаны с производственной безопасностью и устойчивостью трудовых коллективов, отметили производственники.

Жители Павлодарской области ждут 15 марта, чтобы открыто выразить свое мнение. Они отметили, что участие в референдуме 15 марта – гражданский долг каждого казахстанца.