ЧМ по боксу: Санжар Ташкенбай принес Казахстану первое "золото"
106
Санжар Ташкенбай одержал победу в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов.
Ташкенбай в бою за первое место одержал уверенную победу над Алдаркхишигом Баттулгой (Монголия).
Санжар со счетом 5:0 выиграл стартовый раунд. Точно также завершился и второй. В итоге сопернику для победы необходим был только нокаут.
Однако Ташкенбай грамотно провел третью трёхминутку и во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2023.
В активе сборной Казахстана теперь одно "золото". Ранее в финале уступила Назым Кызайбай (до 48 кг).