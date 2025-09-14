ЧМ по боксу: Санжар Ташкенбай принес Казахстану первое "золото"

Бокс
106

Санжар Ташкенбай одержал победу в финале чемпионата мира по боксу в Ливерпуле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Сали Сабиров / пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов.

Ташкенбай в бою за первое место одержал уверенную победу над Алдаркхишигом Баттулгой (Монголия).

Санжар со счетом 5:0 выиграл стартовый раунд. Точно также завершился и второй. В итоге сопернику для победы необходим был только нокаут.

Однако Ташкенбай грамотно провел третью трёхминутку и во второй раз в карьере стал чемпионом мира. Ранее он побеждал на ЧМ-2023.

В активе сборной Казахстана теперь одно "золото". Ранее в финале уступила Назым Кызайбай (до 48 кг).

#бокс #чемпионат мира #Санжар Ташкенбай

