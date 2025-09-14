ЧМ по боксу: восемь казахстанцев вышли в финал
10
Сборная Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле будет представлена в восьми финалах; бои пройдут сегодня, передает Kazpravda.kz
За золотые медали чемпионата будут биться Алуа Балкибекова (51 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Назым Кызайбай (до 48 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг).
Бронзовые медали завоевали Виктория Графеева (60 кг) и Ельдана Талипова (+80 кг).