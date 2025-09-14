ЧМ по боксу: восемь казахстанцев вышли в финал

Бокс
10

Сборная Казахстана на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле будет представлена в восьми финалах; бои пройдут сегодня, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

За золотые медали чемпионата будут биться Алуа Балкибекова (51 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг), Махмуд Сабырхан (55 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Айбек Оралбай (+90 кг), Назым Кызайбай (до 48 кг), Санжар Ташкенбай (50 кг).

Бронзовые медали завоевали Виктория Графеева (60 кг) и Ельдана Талипова (+80 кг).

#бокс #чемпионат мира #финал

Популярное

Все
Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи
Сегодня – День семьи
Президент поздравил Папу Римского с юбилеем
Роста тарифов для населения и производителей социальных продуктов питания до конца года не ожидается
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на СЗП четвертую неделю подряд
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
«Барыс» выиграл у «Трактора» в первом домашнем матче сезона КХЛ
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Арина Соболенко стала победительницей US Open - 2025
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

Боксер Санжар Ташкенбай гарантировал себе медаль чемпионата…
Назым Кызайбай вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу
Дана Уайт рассказал о новом боксёрском проекте
Наталья Богданова принесла Казахстану первую медаль на ЧМ п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]