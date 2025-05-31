Фото: МЧС РК

По данным РГП «Казгидромет», на севере, в центре и юго- востоке Казахстана ожидаются опасные гидрометеорологические явления: дождь, грозы, порывы ветра и чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, северо-западе и юге Казахстана ожидается жаркая и засушливая погода. Сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС просит следить за штормовыми предупреждениями и соблюдать необходимые меры безопасности.