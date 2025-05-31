Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Казахстане
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Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане, передает Kazpravda.kz
По данным РГП «Казгидромет», на севере, в центре и юго- востоке Казахстана ожидаются опасные гидрометеорологические явления: дождь, грозы, порывы ветра и чрезвычайная пожарная опасность.
На западе, северо-западе и юге Казахстана ожидается жаркая и засушливая погода. Сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС просит следить за штормовыми предупреждениями и соблюдать необходимые меры безопасности.