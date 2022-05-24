Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Что будет с ценами на жилье в Казахстане, рассказала глава "Отбасы банка"
Диасов Ораз
корреспондент

В течение периода с мая по июль в Казахстане будет наблюдаться снижение темпов роста цен на недвижимость, а до конца года - стабилизация ситуации на рынке жилья. Об этом сообщила глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Есть четыре фактора, которые сильно влияют на рост цен на жилье. Прежде всего, это общая инфляция. Я приводила статистику и показывала, что даже такие страны мира, как Канада, США, Западная Европа, Германия, где не было роста цен буквально последние 20 лет, два последних года, после выхода стран из пандемии, показывают достаточно большой рост цен на недвижимость - от 9 до 11% в год. Второй фактор очень важный - демографическая структура населения. У нас в прошлом году родилось 450 тысяч детей – абсолютный рекорд. И, соответственно, каждому в этих семьях необходимо либо расшириться, либо отделиться от своих родителей", - сказала Ляззат Ибрагимова.

Также, по ее словам, сильно влияет на рост цен на недвижимость ситуация в мире. Так, в результате влияния КВИ, во всех странах мира люди начали по-другому смотреть на ценность жилья: не только как на возможность своего очага, но и как на место работы в условиях "удаленки".

"Ценность жилья сильно увеличилась. И только четвертый фактор, который повлиял в прошлом году, я считаю, это возможность использования пенсионных накоплений", - отметила спикер.

Сейчас, по данным главы банка, доступность пенсионных накоплений значительно снизилась.

"По результатам апреля наблюдалось снижение количества сделок на 20%, по маю сейчас статистику получим и, соответственно, в конце полугодия увидим замедление темпов роста цен на жилье, я думаю. Но глобального снижения, я считаю, как аналитик и как эксперт, не может быть, потому что глобальные тенденции - влияние пандемии и мировая инфляция - не дадут рынку Казахстана отдельно показать снижение цен на жилье, в отличие от других страновых рынков. (...) В течение мая-июля будет наблюдаться снижение темпов роста на недвижимость, а  до конца года - стабилизация ситуации на рынке жилья", - подчеркнула Ибрагимова.

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