Что делать, если крыша в многоэтажном доме протекает

Как быть, если первые этажи утопают в нечистотах, а соседи сверху отвечают: вы за крышу не платили, мы не будем платить за подвал. И каким образом, в конце концов, должна проявляться организую­щая роль ОСИ или КСК в решении общедомовых проблем? Вопросы эти весьма актуальны.

В качестве примера для подготовки «лайфхака» решили взять обычный пятиэтажный дом в столице по адресу: Сарыарка, 35, еще советской постройки. Таких в нашей стране большинство, и проблемы у них одинаковые. А главная из них – отсутствие единства среди жильцов.

На момент подготовки материа­ла жители верхних этажей трех подъездов этого дома пытались решить вопрос с кровлей, которая превратилась в настоящий дуршлаг. Продолжительные ливни в конце весны и начале лета показали, что тянуть больше нельзя. Но призыв собрать деньги на ремонт столк­нулся со стеной непонимания.

В ответ стали раздаваться воп­росы: а за что мы тогда платим деньги КСК? Мол, пусть они ремонтируют. И это тоже типичная картина. Годом ранее в этом же доме жители верхних этажей в двух подъездах вынуждены были латать крышу над своими квартирами за свой счет. Поддержки от соседей они так и не дождались. И это внесло раскол в ряды собственников жилья.

Так какова же роль управляю­щей организации? По словам председателя КСК «Ника» Виктора Шадрина, который обслуживает этот и ряд других домов, ремонт кровли не входит в обязанности КСК. Их прямая задача – заниматься поддержанием сетей и клинингом.

– Мы обеспечиваем тепло зимой, следим в подвале за трубами, бойлером, электричеством и домовым щитом. Понятие «эксплуатация» подразумевает контроль и мелкий ремонт именно в этой части. Мы там, где расположены сети. Это элект­ричество, холодная⁄горячая вода и отоп­ление. Вот эти сети мы обслуживаем, плюс поддержание санитарного состояния. Все остальное, приходящее в негодность, ремонтируется за счет жильцов, – пояснил председатель.

Но кровля течет и что-то нужно делать… Сбор денег? Как говорилось выше, это тот еще квест. Активистам приходится ходить с протянутой рукой и выслушивать нелицеприятные высказывания в свой адрес. Аргументы о том, что дом общий, не находят понимания. Советский патернализм сменился капиталистическим пофигизмом.

Не теряя надежды, пытаемся найти решение.

– Может, освободить от уплаты эксплуатационных услуг жителей верхних этажей при условии, что они возьмут на себя расходы по ремонту кровли? По крайней мере, такая практика существует в других ЖК, – интересуемся у Виктора Шадрина.

– Если эксплуатационные услуги в КСК не будут оплачиваться за счет компенсации, тогда мы не сможем платить зарплату своим сотрудникам, – возразил собеседник.

В качестве решения проблемы председатель КСК предложил следующий вариант: пострадавшие жильцы должны самостоятельно договориться с остальными соседями и собрать необходимую сумму для ремонта крыши. А если не получится договориться с нижними этажами, то внести за отказавшихся соседей деньги и уже потом подать на них в суд.

– Судиться между собой – это, конечно, крайняя мера, – признает Виктор Михайлович.

И мы с ним вынуждены согласиться. Тогда можно будет забыть о нормальных отношениях с соседями. К тому же это дело требует времени, определенных знаний и денег. И не факт, что затраты на адвоката будут переложены судом на ответчика.

Поэтому мы продолжали «пытать» Виктора Шадрина в поисках «золотой середины», пытаясь понять, а где в этом уравнении находится КСК. И какова все же решающая роль председателя, взявшего на себя ответственность за эти дома?

Такой же вопрос мы адресовали экспертам.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Альберт Рау был одним из разработчиков Закона «О жилищных отношениях». По его словам, законом предусматривается возможность установить разовый целевой сбор решением большинства жителей, и тогда орган управления – ОСИ или КСК – должен выставить этот целевой сбор в оплату. То есть первое, что нужно, – это провести собрание.

В Законе «О жилищных отношениях» этот момент регламентируется следующим образом: «Собрание правомочно принимать решение, если в нем участвуют более половины от общего числа собственников квартир, нежилых помещений. Решение принимается при согласии большинства от общего числа собственников квартир, нежилых помещений, непосредственно принявших участие в голосовании...» (статья 42-1, пункт 5).

Если жильцы инертны и на соб­рание не пришли, можно провести голосование через опрос­ные листы. В любом случае выход есть, нужно просто знать закон и проявить активность.

Что же в итоге должен сделать председатель КСК? Руководитель отдела ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции города Астаны» Ернар Киябаев поясняет:

– Председатель должен провести собрание, потому как управляет этим домом, и объяснить, что это общее имущество и необходимо участвовать в содержании объекта кондоминиума, и составить протокол. Но на практике мы знаем, что жильцы нижних этажей не хотят принимать участие в сборе средств и не задумываются о проблемах жильцов верхних этажей. Если председатель не проводит соб­рание, то 10% жителей могут сделать это сами, инициировав его проведение.

Как говорит эксперт, собирая средства без проведения собрания, активисты не смогут затем потребовать деньги с тех, кто не желает ни за что платить. Каждый шаг должен быть зафиксирован.

КСК «Ника» далее действовал как раз в обозначенном фарватере. По инициативе одного из собственников квартир было проведено собрание. Правда, сам инициатор встречи, не дожидаясь общего решения жильцов, по согласованию с соседями отремонтировал крышу большей частью за свой счет. Потому что лето короткое…

По остальным подъездам решено провести работу, собрать подписи, и если более 50% жильцов выскажется за то, что крышу надо ремонтировать, решение будет принято. И всем, даже тем, кто не желает платить, будет выс­тавлен счет. Как долго это продлится, сказать трудно. Но, по крайней мере, дело сдвинулось с мертвой точки.