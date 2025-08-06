Что изменится в системе ОСМС

Здравоохранение
588

В Минздраве озвучили ключевые направления и ожидаемые результаты реформы обязательного социального медицинского страхования, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на сайт СЦК

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Подробнее о них рассказала директор Департамента совершенствования и анализа ОСМС Минздрава Лаззат Шоманова.

Она отметила, что при разработке проекта закона об обязательном социальном медицинском страховании были учтены демографические и экономические факторы, которые требовали пересмотра модели финансирования. Среди них – рост населения на 7%, увеличение количества потребителей медпомощи (лица старше 60 лет и дети), рост количества больных по 5 хроническим неинфекционным заболеваниям, рост средней стоимости случая в стационаре.

Так, для решения проблемы искусственного разделения медицинской помощи по пакетам предусмотрено поэтапное объединение пакетов с переносом основных обязательств с пакета ГОБМП в систему ОСМС, начиная с 2026 года. Первый этап начался частично в текущем году. По данным спикера, это позволит гарантированно обеспечить базовой медицинской помощью по наиболее распространенным заболеваниям вне зависимости от статуса застрахованности, исключить дублирование и перетоки медуслуг между пакетами. Таким образом, с 2027 года будет осуществлен переход на преимущественно страховую модель финансирования.

В законе также предусмотрено повышение верхнего предела ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления взносов и отчислений на ОСМС, с 10 до 40 МЗП отчислений работодателей и работников – до 20 МЗП. С 1 января 2026 года будет реализовано повышение верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС. По своей сути – это отмена льготы по уплате взносов и отчислений высокооплачиваемых работников в систему ОСМС. Эти изменения затронут 9% всех наемных работников и их работодателей. Сейчас лица с высокими доходами платят пропорционально меньше. Дополнительно будет аккумулировано около 200 млрд тенге в год.
 
Вместе с тем ожидается постепенное повышение размеров ставок взносов государства на ОСМС начиная с 2027 года. Начнется частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции закона РК об ОСМС в 2015 году. Ставки взносов государства были утверждены на уровне 7% против сегодняшних 2%.

"Данные меры позволят не увеличивать взносы для работников и работодателей, поддерживать систему медицинской помощи в долгосрочной перспективе. В итоге поэтапного повышения ставка взносов государства вырастет с 2% в текущем году до 4,7% в 2037 году. По итогам планируется привлечь в систему здравоохранения 2,8 трлн дополнительных средств", - говорится в сообщении. 

Спикер добавила, что на сегодня в стране застрахованы порядка 16,7 млн человек, их них 12,1 млн относятся к льготным категориям. Вне системы ОСМС остаются 3,3 млн человек. Из них 2,4 млн граждан с благополучным и удовлетворительным уровнем жизни, а 1 млн — это граждане с низким уровнем дохода. За данную категорию взносы предлагается возложить на местные исполнительные органы. Также расходы на уплату взносов на ОСМС за официально зарегистрированных безработных возложены на местные бюджеты. 

«Благодаря этим мерам в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены более одного млн человек», — заключила Лаззат Шоманова.

#законодательство #ОСМС

