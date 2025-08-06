Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Подробнее о них рассказала директор Департамента совершенствования и анализа ОСМС Минздрава Лаззат Шоманова.

Она отметила, что при разработке проекта закона об обязательном социальном медицинском страховании были учтены демографические и экономические факторы, которые требовали пересмотра модели финансирования. Среди них – рост населения на 7%, увеличение количества потребителей медпомощи (лица старше 60 лет и дети), рост количества больных по 5 хроническим неинфекционным заболеваниям, рост средней стоимости случая в стационаре.

Так, для решения проблемы искусственного разделения медицинской помощи по пакетам предусмотрено поэтапное объединение пакетов с переносом основных обязательств с пакета ГОБМП в систему ОСМС, начиная с 2026 года. Первый этап начался частично в текущем году. По данным спикера, это позволит гарантированно обеспечить базовой медицинской помощью по наиболее распространенным заболеваниям вне зависимости от статуса застрахованности, исключить дублирование и перетоки медуслуг между пакетами. Таким образом, с 2027 года будет осуществлен переход на преимущественно страховую модель финансирования.

В законе также предусмотрено повышение верхнего предела ежемесячного дохода, принимаемого для исчисления взносов и отчислений на ОСМС, с 10 до 40 МЗП отчислений работодателей и работников – до 20 МЗП. С 1 января 2026 года будет реализовано повышение верхнего предела базы для исчисления взносов в систему ОСМС. По своей сути – это отмена льготы по уплате взносов и отчислений высокооплачиваемых работников в систему ОСМС. Эти изменения затронут 9% всех наемных работников и их работодателей. Сейчас лица с высокими доходами платят пропорционально меньше. Дополнительно будет аккумулировано около 200 млрд тенге в год.



Вместе с тем ожидается постепенное повышение размеров ставок взносов государства на ОСМС начиная с 2027 года. Начнется частичный возврат к первоначальной финансовой модели, заложенной в первой редакции закона РК об ОСМС в 2015 году. Ставки взносов государства были утверждены на уровне 7% против сегодняшних 2%.

"Данные меры позволят не увеличивать взносы для работников и работодателей, поддерживать систему медицинской помощи в долгосрочной перспективе. В итоге поэтапного повышения ставка взносов государства вырастет с 2% в текущем году до 4,7% в 2037 году. По итогам планируется привлечь в систему здравоохранения 2,8 трлн дополнительных средств", - говорится в сообщении.

Спикер добавила, что на сегодня в стране застрахованы порядка 16,7 млн человек, их них 12,1 млн относятся к льготным категориям. Вне системы ОСМС остаются 3,3 млн человек. Из них 2,4 млн граждан с благополучным и удовлетворительным уровнем жизни, а 1 млн — это граждане с низким уровнем дохода. За данную категорию взносы предлагается возложить на местные исполнительные органы. Также расходы на уплату взносов на ОСМС за официально зарегистрированных безработных возложены на местные бюджеты.