Что нам снег, что нам зной

Палящее июльское солнце. Столбик термометра уверенно пересекает границу в сорок градусов. Природа замирает в ожидании спасительной ночной прохлады, и воздух наполняется знойной ленивой тишиной. Но климатические условия нашим бойцам, как оказалось, совсем не помеха. Восемьдесят километров по раскаленной выжженной степи, нападение на колонну, засада диверсантов, проезд по участку зараженной местности с применением средств РХБЗ. Командиры подразделений Десантно-штурмовой бригады Конаевского гарнизона не ищут легких путей и выбирают наисложнейшие варианты обучения для будущих защитников Родины.

На марше было задействовано около 25 единиц БТР-80, 30 грузовых автомобилей «КамАЗ» и 7 бронемашин «Хаммер». В каждом транспорте экипаж из 4-5 человек, плюс обязательное сопровождение военными медиками.

Проведение 80-километрового марша на боевой технике – это не просто езда в составе колонны по дорогам. Это огромный труд и слаженная работа командиров всех степеней по планированию и организации проведения мероприятия.

В течение тридцати дней солдаты срочной службы проходили подготовку по специальности, изучали по карте и макету местности маршрут движения, его протяженность и проходимость, условия совершения марша, рубежи, места и время привалов. Выглядит все так, словно это не первый марш, а отработанный годами прием. Отличный показатель, когда проделанной работы не видно и все функционирует словно само по себе, как единый механизм.

– Обучение личного состава велось с первого дня прибытия в часть. Дисциплина, физическая подготовка, идеологическая работа. А непосредственно месяц перед стартом уже идет узконаправленная подготовка, – говорит подполковник Гани Аязбеков (на снимке), заместитель командира войсковой части 32363 по техническому обеспечению.

Призванные лишь весной этого года совсем юные ребята за несколько месяцев успели «обрасти» десантной «броней». Вчерашние школьники сдавали экзамен посерьезнее многострадального ЕНТ. Тут и риск повредить дорогостоящую военную технику, и страх подвести командиров, и эмоции, которые у молодых бойцов просто зашкаливали.

– Несмотря на то, что я прошел обучение в военно-технической школе в Астане и вроде как был более подготовленный, от волнения дрожали руки. Очень боялся подвести командиров, – говорит рядовой Павел Тимошин. – Мы все были на каком-то невероятном подъеме. Не верилось даже, что нам доверили такую технику. Не муляж, не тренажер, а настоящую боевую техническую единицу. Я очень горд собой и рад, что не подвел. Все прошло в штатном режиме. Хотя были и провокации. Но я не растерялся и действовал согласно инструкциям.

А провоцировали нещадно. Не делая скидок на возраст и небольшой опыт. Только представьте. Раскаленный воздух щекочет ноздри ароматами подогретой на солнце полыни. Дорогу колонне лениво перебегают первые предвестники завершающегося лета – ажурные колобки перекати поля. Замедляющая течение любой жизни жара. Вдруг тишину разрывает пулеметная очередь. На колонну совершено нападение, о котором бойцов не предупредили. Действия каждого экипажа – как под лупой. Остановился, все, считай, сдал позицию. Рванул, резко опередив впереди идущую машину, опять минус.

– Действовать бойцы при нападении должны следующим образом: водитель ускоряется, соблюдая при этом дистанцию 25–30 метров, а наводчик и оператор направляют оружие в сторону «противника». При военных действиях открывают огонь, – комментирует подполковник Аязбеков.

Но это далеко не все провокации. Самые интересные, как говорится, с подвохом, командиры устраивали на месте.

Во время вооруженной атаки, сопровождающий экипаж офицер, «подбадривал»: давай быстрее, рвани наперерез, обгони, срежь через овраг.

– Очень сложно не поддаться ажиотажу и не рвануть, а продолжать, ускоряясь, соблюдать дистанцию. Самое страшное было в начале – сесть за руль БТР. Это тебе не тойота-седан. А потом как-то на автомате уже действовал. Страх улетучился, и все прошло отлично. Теперь жду с нетерпением зимнего марша. И такое удовлетворение происходящим, словно я не в марше поучаствовал, а какую-то очень важную проверку прошел.

И рад не только за себя, а и за своих товарищей. Переживал за них, и особенно за своего друга Павла Тимошина. Рассказы про десантное братство – это не пустой­ звук, я это понял сам. Дружба, заложенная здесь, какая-то особенная, она крепче кровных уз. Если кто-то боится армии, трудностей, дисциплины, смело идите навстречу своим страхам, преодолевайте их. Оно того стоит! Это вам не в компьютерные игры играть и не в соцсетях сидеть, – говорит рядовой Ернар Съезов.

От сетевой зависимости солдаты отвыкают за две-три недели. К концу службы командиры порой напоминают подопечным про столь желанные ранее смарт­фоны. Парни начинают жить другими интересами. Стремятся к обучению, к спорту, читают книги, учатся играть на гитаре и даже писать стихи.

– Молодежь сейчас приходит другая. Уж очень смелые и подкованные ребята, – замечает подполковник Гани Аязбеков. – Схватывают все на лету. Ищут способы сделать все менее трудозатратно. Но с ленью и хитростью мы справляемся мудростью. Еще ни разу не было такого, чтобы наши солдаты не сдали нормативы и не получили бы допуск на марш.

Три месяца – как раз такой срок, когда уже что-то умеют, но и по дому как раз начинают скучать, по родным. И тут очень кстати такое мероприятие – мотивационное. Марш очень поднимает солдатский дух, крепнут отношения, появляется больше уверенности и гордости за себя, своих товарищей, командиров, часть.

Больше четырех часов дороги, температура внутри БТР, как в средненькой бане – 50–54 градуса. Бойцы в полном обмундировании: форма, каски. Меньше всего хотелось еще «веселых» провокаций. Но десантные командиры были неутомимы, и в легкую организовали нам «химическую атаку». За доли секунды бойцы все как один оказались в противогазах и на боевых позициях. И это «боевое крещение» прошло на пять с плюсом.

Лишь однажды за весь марш МТС (машина технической службы) подъехала к одному из экипажей, чтобы отработать возможный ремонт технических неисправностей, не отвлекаясь от процесса.

К огромной радости нашей группы, провокации закончились, и мы мирно проследовали в воинскую часть. Уже не удивляясь жаре, тряске и пыли. Лишь бы поскорее добраться до цивилизации и сдаться в ее уютные объятия.

Уже в части командование отметило, что молодые бойцы показали высокое мастерство, знание техники и тактики вож­дения боевых машин, маневрирования в сложной обстановке. В их действиях присутствовали решительность и смелость и, что особо важно, многие показали самостоятельность и инициативность при решении задач, возникающих в ходе марша.