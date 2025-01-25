Чтобы у семи нянек дитя без глазу не осталось

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Документ направлен на снижение аварийности инфраструктуры и обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг. За предстоящие пять лет в модернизацию сетей в целом по стране намерены инвестировать 6,8 трлн тенге, еще 6,2 трлн – на генерацию электроэнергии. Речь идет о привлечении средств банков государственного уровня, национальных финансовых институтов развития и международных финансовых организаций. Трансфертов из бюджета больше не будет.

Финансовым оператором определено АО «НУХ «Байтерек», в обязанности которого вменено создание механизма финансирования субъектов естественных монополий, рассмотрение заявок на льготное финансирование либо субсидирование. Мониторинг и контроль за ходом реализации проектов и строи­тельно-монтажными работами возложены на АО «Казцентр ЖКХ».

– Невозможно переоценить значение этого докумен­та, – считает генеральный директор ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» Анарбек Орман. – Впервые за годы независимости принят такой ответственный и важный документ. Я изучил его от корки до корки и сравниваю с коммунальной революцией, которая назрела давно.

Совершенно очевидно: если не принять экстренные меры, то состояние коммунального хозяйства с каждым годом будет только ухудшаться. Уровень износа инфраструктуры может отразиться на ходе обеспечения населения, бюджетных и коммерческих структур водой, электроэнергией, теплом, природным газом.

Нацпроект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры четко структурирован. В нем не просто дан анализ состояния коммунального хозяйства в целом по стране и по каждому региону в отдельности, но и расписан план действий по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры субъектов естественной монополии в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения вплоть до отдельно взятого предприятия.

В модернизацию системы водоснабжения ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» с 2025 по 2029 год предстоит инвестировать 66 млрд тенге. За пять лет предстоит заменить 436 км изношенных водопроводных сетей, обновить энергетическое хозяйство и насосное оборудование.

На реконструкцию системы водоотведения и канализации предусмотрено почти 25 млрд тенге. Предстоит заменить 167 км изношенных коллекторов и сетей канализации. Первые 65 км обновят уже во втором полугодии текущего года.

В основу нацпроекта заложен принципиально иной подход, чем существовавший. Традиционно на строительство, реконструкцию и модернизацию из республиканского бюджета трансфертом выделяли финансирование местным органам исполнительной власти, а уже затем акиматы со своими управлениями ЖКХ разрабатывали сметную документацию, объявляли тендер на проектирование и строительство, передавая готовые объекты в эксплуатацию.

Нередко случалось, что в итоге они оказывались нерабочими. В Шымкенте есть такие случаи. Например, в поселке Тогус несколько сотен миллионов тенге затратили на строительство очистных сооружений, которые не работали ни дня. Найти виновного так и не удалось. Или возьмем строительство насос­ных станций в микрорайонах «Сауле», «Бозарык», «Туран». По бумагам они будто бы работают, а на самом деле – нет.

Чтобы избежать подобных случаев, Правительство изменило схему вложения инвестиций и структуру выполнения инвестиционных программ. Ситуаций, когда один проектировал, другой строил, а третий эксплуатировал, перекладывая ответственность друг на друга, больше не будет. Отныне акиматы и управления ЖКХ совместно с субъектами естест­венных монополий выбирают и разрабатывают предварительные заявки по инвестицион­ным программам, требующим финансирования. Все субъекты естественных монополий независимо от формы собственности обязаны в предварительной заявке показать, для чего требуется тот или иной объект, а также степень его износа, и предоставить подтверждающие документы, доказывающие его целесообразность.

После одобрения предварительной заявки технический оператор – Министерство промышленности и строительства – определит подрядчиков для частных предприятий или консорциум – для государственных.

Разработкой проектно-сметной документации (ПСД) и строительством объектов под ключ займется компания, выигравшая конкурс на исполнение инвест­программы. При этом предварительные заявки на включение в инвестиционные программы будут формировать акиматы вкупе с субъектами естественных монополий.

– Наконец-то определена ответственность за результат расходования денежных средств, – говорит Анарбек Орман. – Теперь выделять деньги в пустоту не будут. Кто конкурс выиграет, тот сам будет проектировать, строить и эксплуатировать. Претензии не к кому будет предъявлять. Так избавимся и от разбазаривания государственных денег. А как иначе назвать ситуацию, когда почти в 90 процентах случаев построенная система канализации не работает?

В качестве примера Анарбек Орман рассказал, как городские власти Шымкента вознамерились подключить частный сектор к системе канализации, чтобы избавить мегаполис от выгребных ям и септиков. Построили канализационную сеть из расчета на 70 тыс. частных домов. Вот только большинство жителей по-прежнему пользуются удобствами на улице.

В микрорайонах «Самал-1», «Самал-2» и «Самал-3» канализация появилась восемь лет назад. За прошедшее время лишь примерно десятая часть домо­владельцев подключилась к сети. Десятки километров сетей не используются, оказавшись, по сути дела, бесхозными. Наверняка, все было бы совсем иначе, если бы субъект естественной монополии строил на заемные средства, которые надо возвращать.

– Как-то коллега из Северо-­Казахстанской области рассказал, что у них не работают новые очистные сооружения, – говорит Анарбек Орман. – Оказалось, что комплекс состоит из 10 объек­тов, строительство которых местная исполнительная власть разделила среди 10 компаний-подрядчиков. После запуска выяснилось, что один работает, а другой – нет. Начались затяжные судебные процессы, но система так и не заработала. Семь миллиардов тенге, по сути дела, «закопали» в землю. Нацпроект исключает подобные ситуации, и, я думаю, в течение пяти лет систему коммунального сектора ждет грандиозная перестройка.

Реализация нацпроекта не пройдет незамеченной потребителями. Казахстанцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги. Собственно, оно уже началось. О повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения первым в стране объявил алматинский водоканал, объяснив рост тарифа программой «Тариф в обмен на инвестиции». Иначе невозможно снижать износ сетей, сокращать количество аварийных ситуаций, повышать зарплату персоналу и другое.

Степень износа инфраструктуры в среднем по Казахстану составляет 40%. Есть регионы, в которых износ водопроводных сетей и объектов водоснабжения достиг более 50%. Это ведет к утечкам и потерям воды, а также снижает качество предоставляе­мых услуг.

Для населения в Алматы с февраля базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге за кубометр воды, а на водоотведение – до 83,54 тенге. Шымкентцы сегодня платят соответственно 94,88 и 54,55 тенге. Тариф в южном городе занимает 11-ю позицию – ниже среднего, если сравнивать в целом по стране.

Для социально незащищенных семей государство вводит алгоритм компенсаций, который покроет текущее повышение тарифов. Остальным же придется пересматривать семейный бюджет. Альтернативы увеличению платежей нет. Иначе элементарная потребность жить в теплой квартире, пользоваться природным газом и регулярно иметь в кране чистую питьевую воду может стать проблематичной.

В Шымкенте о повышении ­тарифов пока молчат. Некоторые горожане даже надеются на их снижение, особо не углубляясь в ситуацию в коммунальной сфере. Именно потенциальное снижение тарифа стало одним из ключевых аспектов петиции с требованием вернуть частный водоканал государству. Ее ­подписали более 12 тыс. горожан.

После публичных слушаний, организованных городским акима­том, авторам петиции рекомендовали обратиться в суд, что они и сделали. Примечательно, что на общественные слушания вынесли и петицию, инициированную горожанами, убежденными, что попытка вернуть государству успешно работающее предприятие ни к чему хорошему не приведет.

– Я не понимаю, на чем основываются утверждения, что приватизация была незаконной, – заключает Анарбек ­Орман. – Акимат продолжает настаивать, что стратегически важные объекты должны принадлежать государству, хотя ­сам трижды подавал иски в суд, впоследствии отзывая свои заявления. Одни разговоры. У меня на руках заключение проверки прокуратуры, гласящее, что нарушений закона нет. Все эти годы мы занимались ремонтом сетей, внедрили учет потреб­ления воды, 15 лет сотрудничаем с ЕБРР, получая кредиты и своевременно рассчитываясь по ним. Более того, все, что заложено в нацпроекте, – это наш опыт. Наработанную нами практику решено внедрить в масштабах республики, решив искоренить подход, суть которого емко выражен в пословице, гласящей, что у семи нянек дитя без глазу...