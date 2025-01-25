Чтобы у семи нянек дитя без глазу не осталось

ЖКХ
3
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Под занавес 2024 года утвержден Нацпроект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры

фото автора

Документ направлен на снижение аварийности инфраструктуры и обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг. За предстоящие пять лет в модернизацию сетей в целом по стране намерены инвестировать 6,8 трлн тенге, еще 6,2 трлн – на генерацию электроэнергии. Речь идет о привлечении средств банков государственного уровня, национальных финансовых институтов развития и международных финансовых организаций. Трансфертов из бюджета больше не будет.

Финансовым оператором определено АО «НУХ «Байтерек», в обязанности которого вменено создание механизма финансирования субъектов естественных монополий, рассмотрение заявок на льготное финансирование либо субсидирование. Мониторинг и контроль за ходом реализации проектов и строи­тельно-монтажными работами возложены на АО «Казцентр ЖКХ».

– Невозможно переоценить значение этого докумен­та, – считает генеральный директор ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» Анарбек Орман. – Впервые за годы независимости принят такой ответственный и важный документ. Я изучил его от корки до корки и сравниваю с коммунальной революцией, которая назрела давно.

Совершенно очевидно: если не принять экстренные меры, то состояние коммунального хозяйства с каждым годом будет только ухудшаться. Уровень износа инфраструктуры может отразиться на ходе обеспечения населения, бюджетных и коммерческих структур водой, электроэнергией, теплом, природным газом.

Нацпроект по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры четко структурирован. В нем не просто дан анализ состояния коммунального хозяйства в целом по стране и по каждому региону в отдельности, но и расписан план действий по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры субъектов естественной монополии в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения вплоть до отдельно взятого предприятия.

В модернизацию системы водоснабжения ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» с 2025 по 2029 год предстоит инвестировать 66 млрд тенге. За пять лет предстоит заменить 436 км изношенных водопроводных сетей, обновить энергетическое хозяйство и насосное оборудование.

На реконструкцию системы водоотведения и канализации предусмотрено почти 25 млрд тенге. Предстоит заменить 167 км изношенных коллекторов и сетей канализации. Первые 65 км обновят уже во втором полугодии текущего года.

В основу нацпроекта заложен принципиально иной подход, чем существовавший. Традиционно на строительство, реконструкцию и модернизацию из республиканского бюджета трансфертом выделяли финансирование местным органам исполнительной власти, а уже затем акиматы со своими управлениями ЖКХ разрабатывали сметную документацию, объявляли тендер на проектирование и строительство, передавая готовые объекты в эксплуатацию.

Нередко случалось, что в итоге они оказывались нерабочими. В Шымкенте есть такие случаи. Например, в поселке Тогус несколько сотен миллионов тенге затратили на строительство очистных сооружений, которые не работали ни дня. Найти виновного так и не удалось. Или возьмем строительство насос­ных станций в микрорайонах «Сауле», «Бозарык», «Туран». По бумагам они будто бы работают, а на самом деле – нет.

Чтобы избежать подобных случаев, Правительство изменило схему вложения инвестиций и структуру выполнения инвестиционных программ. Ситуаций, когда один проектировал, другой строил, а третий эксплуатировал, перекладывая ответственность друг на друга, больше не будет. Отныне акиматы и управления ЖКХ совместно с субъектами естест­венных монополий выбирают и разрабатывают предварительные заявки по инвестицион­ным программам, требующим финансирования. Все субъекты естественных монополий независимо от формы собственности обязаны в предварительной заявке показать, для чего требуется тот или иной объект, а также степень его износа, и предоставить подтверждающие документы, доказывающие его целесообразность.

После одобрения предварительной заявки технический оператор – Министерство промышленности и строительства – определит подрядчиков для частных предприятий или консорциум – для государственных.

Разработкой проектно-сметной документации (ПСД) и строительством объектов под ключ займется компания, выигравшая конкурс на исполнение инвест­программы. При этом предварительные заявки на включение в инвестиционные программы будут формировать акиматы вкупе с субъектами естественных монополий.

– Наконец-то определена ответственность за результат расходования денежных средств, – говорит Анарбек Орман. – Теперь выделять деньги в пустоту не будут. Кто конкурс выиграет, тот сам будет проектировать, строить и эксплуатировать. Претензии не к кому будет предъявлять. Так избавимся и от разбазаривания государственных денег. А как иначе назвать ситуацию, когда почти в 90 процентах случаев построенная система канализации не работает?

В качестве примера Анарбек Орман рассказал, как городские власти Шымкента вознамерились подключить частный сектор к системе канализации, чтобы избавить мегаполис от выгребных ям и септиков. Построили канализационную сеть из расчета на 70 тыс. частных домов. Вот только большинство жителей по-прежнему пользуются удобствами на улице.

В микрорайонах «Самал-1», «Самал-2» и «Самал-3» канализация появилась восемь лет назад. За прошедшее время лишь примерно десятая часть домо­владельцев подключилась к сети. Десятки километров сетей не используются, оказавшись, по сути дела, бесхозными. Наверняка, все было бы совсем иначе, если бы субъект естественной монополии строил на заемные средства, которые надо возвращать.

– Как-то коллега из Северо-­Казахстанской области рассказал, что у них не работают новые очистные сооружения, – говорит Анарбек Орман. – Оказалось, что комплекс состоит из 10 объек­тов, строительство которых местная исполнительная власть разделила среди 10 компаний-подрядчиков. После запуска выяснилось, что один работает, а другой – нет. Начались затяжные судебные процессы, но система так и не заработала. Семь миллиардов тенге, по сути дела, «закопали» в землю. Нацпроект исключает подобные ситуации, и, я думаю, в течение пяти лет систему коммунального сектора ждет грандиозная перестройка.

Реализация нацпроекта не пройдет незамеченной потребителями. Казахстанцев ждет повышение тарифов на коммунальные услуги. Собственно, оно уже началось. О повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотведения первым в стране объявил алматинский водоканал, объяснив рост тарифа программой «Тариф в обмен на инвестиции». Иначе невозможно снижать износ сетей, сокращать количество аварийных ситуаций, повышать зарплату персоналу и другое.

Степень износа инфраструктуры в среднем по Казахстану составляет 40%. Есть регионы, в которых износ водопроводных сетей и объектов водоснабжения достиг более 50%. Это ведет к утечкам и потерям воды, а также снижает качество предоставляе­мых услуг.

Для населения в Алматы с февраля базовый тариф на водоснабжение вырастет до 91,96 тенге за кубометр воды, а на водоотведение – до 83,54 тенге. Шымкентцы сегодня платят соответственно 94,88 и 54,55 тенге. Тариф в южном городе занимает 11-ю позицию – ниже среднего, если сравнивать в целом по стране.

Для социально незащищенных семей государство вводит алгоритм компенсаций, который покроет текущее повышение тарифов. Остальным же придется пересматривать семейный бюджет. Альтернативы увеличению платежей нет. Иначе элементарная потребность жить в теплой квартире, пользоваться природным газом и регулярно иметь в кране чистую питьевую воду может стать проблематичной.

В Шымкенте о повышении ­тарифов пока молчат. Некоторые горожане даже надеются на их снижение, особо не углубляясь в ситуацию в коммунальной сфере. Именно потенциальное снижение тарифа стало одним из ключевых аспектов петиции с требованием вернуть частный водоканал государству. Ее ­подписали более 12 тыс. горожан.

После публичных слушаний, организованных городским акима­том, авторам петиции рекомендовали обратиться в суд, что они и сделали. Примечательно, что на общественные слушания вынесли и петицию, инициированную горожанами, убежденными, что попытка вернуть государству успешно работающее предприятие ни к чему хорошему не приведет.

– Я не понимаю, на чем основываются утверждения, что приватизация была незаконной, – заключает Анарбек ­Орман. – Акимат продолжает настаивать, что стратегически важные объекты должны принадлежать государству, хотя ­сам трижды подавал иски в суд, впоследствии отзывая свои заявления. Одни разговоры. У меня на руках заключение проверки прокуратуры, гласящее, что нарушений закона нет. Все эти годы мы занимались ремонтом сетей, внедрили учет потреб­ления воды, 15 лет сотрудничаем с ЕБРР, получая кредиты и своевременно рассчитываясь по ним. Более того, все, что заложено в нацпроекте, – это наш опыт. Наработанную нами практику решено внедрить в масштабах республики, решив искоренить подход, суть которого емко выражен в пословице, гласящей, что у семи нянек дитя без глазу...

#модернизация #ЖКХ #коммунальные услуги #Нацпроект

Популярное

Все
Украли миллиарды по фиктивным документам
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
За Деда Мороза обидно
Вечер русского романса состоялся в Таразе
В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
И даже деньги не спасают
На повестке дня – международные соглашения
Время рабочих профессий
Рассмотрен макроэкономический прогноз
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
К паводкам готовимся заранее
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Закон РК О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Сорвали сроки сдачи
В столице чествовали народных любимцев
Стали известны победители Жаутыковской олимпиады
Закон РК О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак
Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане
Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов
Городок достроят со второй попытки
Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств
Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу
Израиль утвердил сделку с ХАМАС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Счетчик есть, но его как бы нет
Батареи дождались тепла
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Правительство выделило деньги на модернизацию теплосетей Же…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]