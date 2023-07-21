Водитель и пассажир выпрыгнули из мчащегося грузовика в Жетысуской области

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В Жетысуской области в ДТП с грузовиком пострадали 2 человека, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Инцидент произошел на 54 км автодороги Сарыозек – Коктал.

«Предварительно установлено, что из-за перегрева тормозных систем 47-летний водитель грузового авто не справился с управлением и вместе со своим пассажиром, 45-летним мужчиной, выпрыгнули из грузовика. Мужчины получили телесные повреждения и госпитализированы в районную больницу», – рассказали в полиции.

В свою очередь в пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что один из мужчин находится в реанимации.

«Пациента 1976 года рождения 20 июля в 11:12 доставили с места ДТП на скорой помощи в центральную районную больницу Кербулакского района с диагнозом «политравма. Множественные ссадины левой нижней конечности. Травматический шок 2-й степени». Пострадавший находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. По линии медицинской авиации в тот же день была организована консультация травматолога Талдыкорганской городской многопрофильной больницы», – уточнили в управздраве.