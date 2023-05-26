Чудо прозрения

В настоящее время сквозную пересадку роговицы успешно проводят на базе университетской клиники Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендия­рова. Данный вид трансплантации необходим при таких заболеваниях, как кератоконус, бельмо и помутнение роговицы после различных заболеваний, образования на роговице, рубцы в связи с травмой, отек роговицы в результате осложнений после различных оперативных вмешательств. Сегодняшние операции выполняются с преднадрезанным донорским материалом.

– На базе клиники Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова созданы все технические условия для проведения подобных операций, имеются высококвалифицированные специалисты. Более того, мы будем транслировать данную технологию в регио­ны и уже сегодня пригласили ряд специалистов из различных областей для проведения мастер-классов. В будущем это позволит осуществлять подобные операции на местах, – сказал председатель правления – ректор КазНМУ им. С. Асфендиярова Марат Шоранов.

Так, двенадцати казахстанским пациентам с различными заболеваниями глаз уже была проведена трансплантация роговицы. Одна операция длится примерно час, а послеоперацион­ная реабилитация занимает несколько часов. На следующий день после проведения пересадки пациенты получают возможность не только полноценно видеть, но и обретают лучшее качество жизни.

Необходимо понимать, что люди с такими патологиями сталкиваются с осложнениями не только со стороны глаз, но и с большими психоэмоциональными нагрузками. Например, у человека с кератоконусом «дублируются» предметы. Это вызывает определенный дискомфорт, который он вынужден нивелировать путем постоянного закрывания одного глаза.

– Мы сделали операции пациентам с различными диагнозами. Например, у 13-летнего подростка было воспаление роговицы, после которого у него сформировалось бельмо. Мальчик перенес операцию хорошо, зрение постепенно восстанавливается. Операции довольно тяжелые, поэтому постоперационный период и выхаживание играют большую роль в восстановлении, – рассказывает главный внештатный офтальмолог МЗ РК, директор Офтальмологического центра КазНМУ им. С. Асфендиярова, доктор медицинских наук, профессор Марат Сулейменов. – Другие пациенты с диагнозом кератоконус последней, четвертой, степени – молодые люди трудоспособного возраста, социально активные. Поэтому перед нами стояла важнейшая задача вернуть им здоровье, в том числе и для их возвращения к общественной, профессиональной жизни, не допустить инвалидизации. Операции, которые они ждали достаточно долго, прошли успешно. У еще одной пациентки было врожденное помутнение роговицы в обоих глазах. Сквозная пересадка роговицы у нее была осуществлена на более проблемном глазе.

Многолетний опыт в наличии

Как известно, с 1936 (!) года Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней (далее – КазНИИГБ) выполнял трансплантацию «свежей» роговицы – изъятого донорского материала с тела недавно умершего человека. Это было настоящим спасением для многих незрячих граждан страны. Такие операции необходимо было делать в течение 48 часов, позднее срока роговица не пригодна для пересадки.

В Казахстан приезжали пациенты и из других стран для лечения. На базе института ежегодно проводилось около 100 таких операций, которые для граж­дан нашей страны всегда были бесплатными. Забор донорского материала осуществлялся в центрах судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомических бюро.

В КазНИИГБ с 2013 года имеется дорогостоящее оборудование – фемтосекундный лазер, который может себе позволить не каждая крупная клиника. При фемтокератопластике этапы ручного (мануального) выкраивания трансплантата полностью заменены на автоматизированные лазерные. Проще говоря, на смену ножу пришел сверхточный лазер.

Техника кератопластики была отработана и доведена до совершенства. Имеются многочисленные великолепные результаты, когда бельмо заменялось прозрачной донорской роговицей – и слепой становился зрячим.

Поправки в закон не поправляют здоровье

С апреля 2015 года центры экспертизы и патологоанатомические бюро медицинских организаций запретили допуск специалистов по забору донорского материала изымать глазное яблоко у трупов. Вступили в действие поправки в Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Ранее врачи имели полное право брать органы умершего человека даже без его прижизненно оформ­леннего согласия на донорство. Безусловно, врачи все равно обращались за разрешением к родным и близким умершего, но юридической обязанности это делать у них не было. В настоящем же кодексе указано, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае же если после смерти человека такого заявления не было, изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги или супруга либо с согласия близких родственников.

В связи с тем, что с 2015 года количество трансплантаций с органами умерших значительно сократилось, операции по пересадке роговицы стали осуществляться 2-3 раза в год.

Как известно, обширные дефекты роговицы вследствие тяжелых воспалений и травм согласно международной практике подлежат экстренной трансплантации роговицы. Поэтому отсутствие донорского материала является причиной органоуносящих операций (удаление глазного яблока).

Помощь издалека

По словам Марата Сулейменова, в течение года в операциях нуждаются порядка 150 отечест­венных пациентов. Учитывая, что более пяти лет не делались такого рода операции, количест­во нуждающихся в операции заметно возросло.

На данный момент в пересадке роговицы нуждаются 304 человека: в сквозной кератопластике – 221 человек, из них 107 детей (48,4%), в задней послойной кератопластике – 83 человека.

В связи с текущим положением дел казахстанские врачи обратились за помощью к американским коллегам, которые согласились предоставить донорские роговицы, законсервированные по новой технологии, позволяющей хранить ткани до 14 дней.

– За два года по новейшей технологии планируется сделать 304 операции, а также впервые провести операции по пересадке тканей роговицы, которая была повреждена после ранее проведенных операций, таких как удаление катаракты. Суть заключается в том, что не удаляется полностью роговица пациента, удаляется и замещается только ее поврежденная ткань. Это более высокий уровень оказания помощи пациентам, когда операции проводятся на тканях, – рассказал Марат Сулейменов.

Один из прооперированных пациентов – 24-летний Владимир Ковган. Парень прибыл на трансплантацию роговицы из Семея. Проблемы со зрением у него начались в 2018 году.

– Я обратился к Марату Смагуловичу в 2020 году. Мне был поставлен диагноз – кератоконус на правом глазу четвертой стадии, на левом – второй стадии. Несмотря на то что одним глазом я вижу, все время приходилось мириться со сплошными ограничениями в физических нагрузках, – рассказывает пациент. – Зрение на правом глазе у меня меньше 10% – видимость такая, словно в воде открываешь глаза. У меня не было инвалидности, физически я продолжал работать на экскаваторе помощником. Сейчас придется искать другую работу. Буду восстанавливаться.

25-летний Нурмахамбет Жумабеков из Шымкента с диагнозом кератоконус обоих глаз шесть лет ждал этой операции. И в этом году наконец получил приглашение.

– Марат Смагулович позвал меня на операцию, – с радостью отмечает Нурмахамбет. – Благополучно все сделали. Теперь жду результатов. Раньше я работал в акимате, но в связи с болезнью мне пришлось уволиться. Потом просто не мог найти работу, болезнь сильно тормозила развитие моей профессиональной карьеры – физически было сложно работать за компьютером. Вспоминать все эти годы нелегко.

Нужно увидеть проблему

В настоящий момент программа по оказанию благотворительной помощи пациентам с заболеваниями органов глаз, нуждающимся в пересадке роговицы, реализовывается с помощью общественного фонда «Қазақстан халқына». Фонд несет расходы по консервации, обследованию материала на инфекции и его перевозке. Пациентам операции обходятся абсолютно бесплатно.

– Я очень надеюсь, что у всех перенесших данные операции все в дальнейшем будет замечательно, – сказал председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев. – Этот проект имеет много аспектов. Во-первых, такие сложнейшие операции могут проводиться только в тех клиниках, которые обладают высококвалифицированными специалистами и высококачественным медицинским оснащением. И такие клиники у нас, к счастью, в стране есть. Офтальмологический центр КазНМУ имени Асфендиярова – одно из таких медицинских учреждений. Во-вторых, большое количество людей сегодня остро нуждается в пересадке роговицы. И эта проб­лема требует своего решения. Мы сумели организовать проект, при котором банк органов и тканей США предоставляет нам необходимый материал для проведения в Казахстане пересадки роговицы. У любых органов и тканей есть ограниченные сроки хранения, поэтому партнеры имеют возможность делиться частью своих материалов. Роговица будет доставляться по мере необходимости – готовности пациентов и клиники к проведению операции. Фондом «Қазақстан халқына» было выделено 373 миллиона 350 тысяч тенге на подготовку и ввоз 304 роговиц в течение двух лет.

Немного истории

«Пересадка роговицы – это несбыточная мечта и художественное украшение человеческой фантазии», – еще в 1831 году писал немецкий хирург Иоганн Диффенбах.

Стоит отметить, что пересадка роговицы (кератопластика, трансплантация роговицы) является уникальной операцией в офтальмохирургии, требующей виртуозного мастерства хирурга. Данный вид трансплантации вошел в историю как наиболее ранний из всех остальных видов (почки, печень, сердце).

В 1905 году австрийский офтальмолог Эдуард Цирм положил начало трансплантации роговицы у людей после долгого экспериментального этапа на животных. Как отметил основоположник офтальмотрансплантологии академик Владимир Филатов, «это был луч света, прорезавший мрак уныния». Донорским материалом для той первой исторической кератопластики послужила роговица 11-летнего мальчика, у которого удалили глаз в связи с тяжелой травмой. Абсолютно слепой до операции человек прожил после этой операции 12 лет зрячим.

К 1955 году кератопластику проводили во всех республиках СССР, на тот момент Казахстан занимал третье место по количеству таких операций после Украины и России. Последователями идей Филатова в Казахстане в разные годы были Василий Рощин, Владимир Шевалев, Олег Романико. Интересен тот факт, что на территории Советского Союза Министерством здравоохранения всего в трех центрах были утверждены специальные курсы для подготовки специалистов по кератопластике: в Институте глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова (Одесса), в Институте глазных болезней (Куйбышев), в Казахском научно-исследовательском институте глазных болезней, Алматы (КазНИИГБ).

Уникальность структуры роговой оболочки состоит в том, что она не имеет сосудов, а значит, исключается возможность переноса трансмиссивных инфекций. Риск отторжения несравнимо ниже по сравнению с таковым при трансплантации внутренних органов. Соответственно, не требуется общая иммуносупрессивная терапия, что облегчает послеоперационный период.

Но самое главное преимущество роговицы – сохранение ее жизнеспособности после смерти человека от нескольких суток до нескольких месяцев при специальном консервировании. Эта особенность, присущая только роговице, позволяет производить забор донорского материа­ла не у умирающего человека «на бьющемся сердце», а уже в морге, у трупа.