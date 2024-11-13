«Медсестра заставила выпить»: школьница отравилась антибиотиками в Астане

Здравоохранение , Скандалы
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Дана Аменова
корреспондент

Медицинский скандал произошел в одной из столичных школ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прямо во время урока ученицу напичкали антибиотиками до такой степени, что, придя домой, она свалилась с ног прямо на пороге, утверждают родители 8-летней Айсауле. Бригада скорой помощи констатировала отравление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК

Мама Айсауле вечер пятницы вспоминает с ужасом. Открыв дверь, вернувшаяся из школы дочь рухнула на порог прямо на её глазах. Женщина сначала подумала, что ребенка избили на улице.

«Начала рыгать. Я не поняла, была в шоке. Она сама была в шоке. На предпоследнем уроке её вызвала медсестра. Ребенку без моего ведома дали 8 таблеток. Когда глотала таблетки, заставляли её, а она считала эти таблетки», – рассказала Актамак Аппас.

Девочке вызвали скорую. Бригада неотложки поставила диагноз «отравление антибиотиками системного действия».

Когда ребёнок пришел в себя, родители попытались получить объяснение от руководства 27-й школы-гимназии. Но дозвониться до директора, по словам матери, ей не удалось. Добиться ответа не получилось и при личной встрече.

Воздержались от комментариев и в управлениях образования и здравоохранения. В деле сейчас разбирается Минздрав.

«Территориальным комитетом объявлено служебное расследование. Информацией не то чтобы я не располагаю – нет смысла её озвучивать, потому что мы ещё не закончили служебное расследование»,  заявил вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев.

Известно, что медработник, от которой получила препараты школьница, работает не в самом учебном заведении, а в одной из городских поликлиник. Лечение антибиотиками прописал фтизиатр, поскольку девочка около года назад контактировала с больным туберкулезом одноклассником.

Но Айсауле абсолютно здорова, уверена её мама.

«Им всем поставили Манту. Весь класс стоял на учёте. В этом году их сняли. Фтизиатр отправила нас на КТ. Ребёнка обследовали, ребёнок абсолютно здоров. Нет никаких палочек»,  сообщила Актамак Аппас.

Практикующие врачи говорят, что антибиотики в таком случае и количестве назначаться действительно могут. Но приём препаратов должен быть обязательно согласован с родителями.

«Любая манипуляция в школе или любой приём препарата должен быть с согласия родителей. Они сначала заполняют информированное согласие, только после этого ребёнку даются любые препараты. Информированное согласие всегда заполняется письменно»,  пояснила врач-педиатр Жамиля Иманалиева.

Кроме этого, любые таблетки, по словам педиатра, необходимо принимать во время или после еды. Айсауле же их получила от медсестры в конце второй смены, скорее всего на голодный желудок.

Семья Айсауле не намерена оставлять случившееся безнаказанным. Мама девочки уже направила жалобу в прокуратуру и надеется на справедливое расследование инцидента, добавил телеканал.

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