Даны четкие ответы

На платформе Службы центральных коммуникаций состоялось заседание национальной экспертной площадки «КИСИ GPS» на тему «Референдум: конституционные права граждан».

Модератором выступил директор КИСИ при Президенте РК Еркин Тукумов. По его словам, в соответствии с данными социологического опроса, проведенного КИСИ, 76,4% казахстанцев поддерживают инициативу Президента Касым-Жомарта Токаева о проведении общерес­публиканского референдума по конституционным реформам.

– Глава государства, вступив в должность Президента три года назад, заявил, что все важные вопросы государства будут решаться только с учетом мнения всех граждан Казах­стана. Такой момент наступил. Меньше чем через три недели впервые за 27 лет состоится общенациональный референдум. Нам предстоит проголосовать за важнейшие поправки в Конс­титуцию страны, – подчеркнул Еркин Тукумов.

По его словам, Казахстанский институт стратегических исследований с 9 по 12 мая провел телефонный опрос на тему отношения казахстанцев к конс­титуционным реформам и референдуму. В нем приняли участие 1 200 респондентов из городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и 17 областей. Результаты показали, что у подавляющего большинства казахстанцев есть четкое понимание важности происходящих изменений. Так, согласно данным, 70% казахстанцев осведомлены о проведении 5 июня 2022 года общереспубликанского референдума по конституционным реформам, а 66,4% казахстанцев старше 18 лет намерены принять в нем участие.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова высказала мнение, что нынешние конституционные поправки имеют далеко идущие последствия. Статистика говорит, что более 70% граждан их принимают, то есть у инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева есть весомая поддержка.

Профессор кафедры теории и истории государства и права, конституционного права ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ермек Абдрасулов рассказал о смысле и содержании конституционных поправок, которые будут приниматься на общенациональном референдуме. Любая область общественных отношений, в том числе вопросы избирательного права, затрагивает права и свободы человека. То есть человеку должно быть предоставлено право избирать достойных людей в высшие и местные представительные органы. Для этого должны быть созданы механизмы. Правильно построенная система, когда в высший представительный орган придут достойные люди и будут принимать законы, которые будут защищать права и свободы человека, – в этом, по его убеждению, и заключается смысл происходящих преобразований. Ученый также остановился на вопросе о создании Конституционного суда. Защита всех прав и свобод человека реализуется в законах и других нормативно-правовых актах. Но возможны и такие случаи, когда применение тех или иных нормативно-правовых актов приводит к ущемлению прав и свобод человека. В таких случаях, отмечает он, граждане могут обращаться в Конституционный суд.

Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Арыстан Ахпанов отметил, что в проекте изменений в приоритете институциональные реформы.

– Конституционная реформа – базовый элемент правовой системы Нового Казахстана, она выступает как платформа эволюционных кардинальных социально-экономических преобразований. Важно отметить, что в проекте изменений прио­ритет отдается не процедурным, а институциональным реформам правовой системы, – уверен эксперт.

Политолог Тимур Шаймергенов считает, что референдум соответствует принципам демократии. После внесения конституционных поправок государство будет слышащим, а также регулярно отвечающим гражданам. В целом референдум соответствует принципам прямой демократии. Успех предстоящего референдума будет во многом зависеть от активности самих граждан.

По мнению члена Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РК доктора юридических наук, профессора

КазГЮУ Индиры Аубакировой, во Второй республике определять нашу жизнь будут справедливость, закон, порядок, единство в многообразии. Справедливое государство – это государство равных возможностей. И этот шанс каждому жителю нашей страны дает обновленная Конституция.

Как отметила председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева, референдум позволит казахстанцам внести вклад в развитие страны. Глава государства, осознавая запрос со стороны общества на новые преобразования, принял решение предоставить возможность самим гражданам определять будущее республики. Проведение референдума позволит каждому казахстанцу внести личный вклад в дальнейшее развитие политического устройства страны и определить совершенно новую систему взаи­моотношений между властью и обществом.

Доктор PhD, ассоциативный профессор Высшей школы экономики КазГЮУ Икболжон Корабоев акцентировал внимание на важности легитимности реформ.

По его словам, конституционные реформы должны соответствовать трем аспектам легитимности: демократическим, правовым и научным. Только тогда изменение Конституции будет способствовать установлению эффективного и действенного демократического права и конституционного порядка.

Руководитель представительства Ассоциации профессиональных политических консультантов в Центральной Азии, шеф-редактор портала Rezonans.Asia

Ассоль Мирманова отметила, что реформы, выносимые на референдум и направленные на децентрализацию власти, поз­волят повысить устойчивость государства за счет более оперативной, в некоторых случаях и превентивной, реакции исполнительной власти на меняющиеся запросы населения.

Руководитель отдела прог­нозирования и исследований Фонда развития СМИ Алишер Тастенов подчеркнул, что конс­титуционные поправки охватывают основные сферы жизни государства и общества. Конституционный суд, куда граждане смогут напрямую обращаться, направлен на расширение возможностей по защите их прав. Преобразование Конституционного совета в Конституционный суд будет способствовать тому, что каждый гражданин может быть уверен в том, что его права будут защищены. Все конституционные изменения, которые выносятся на референдум, являются запросом населения на справедливый Казахстан. Конституционный суд в этом контексте будет задавать тон всей правовой и судебной сис­теме страны.

В свою очередь заместитель директора КИСИ при Президенте РК Алуа Жолдыбалина отметила, что поправки в Конституцию предполагают и существенное усиление правозащитных механизмов. Гарантии и механизмы защиты прав человека, а также статус таких правозащитных институтов, как уполномоченный по правам человека и Конституционный суд, закрепляются на самом высшем уровне – в Конституции. Защита прав человека – главная задача уполномоченного по правам человека, генерального прокурора. Они на основе обращений и жалоб граждан, которые сталкиваются с беззаконием, несовершенством законодательства, будут обращаться напрямую в Конституционный суд с просьбой рассмотреть соответствие законов, подзаконных актов на предмет соответствия Конс­титуции.