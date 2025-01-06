Дархан Сатыбалды назначен первым заместителем главы администрации президента РК

Указы и распоряжения,Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С августа 2022 года он работал акимом Туркестанской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент подписал указ о новом назначении Дархана Сатыбалды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы первым заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в тексте указа главы государства.

Дархан Сатыбалды родился в 1974 году. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени С. Сейфуллина и Казахский гуманитарно-юридический университет, экономист-менеджер, юрист, кандидат экономических наук.

В 1991 году – рабочий отделения «Коммунизм» Келесского района.

В 1996-1999 годы – старший экономист ГКП «Келес» Келесского района, главный бухгалтер ТОО «Кураков и Ко» Акмолинской области.

В 2000-2002 годы – ведущий, главный контролер-ревизор управления контроля за исполнением бюджетных процедур в государственных учреждениях.

В 2002-2006 годы – референт, консультант, главный эксперт и заведующий сектором отдела бюджетного планирования и финансового контроля Управления делами Президента Республики Казахстан.

В 2006-2007 годы – директор ГКП «Жылу» акимата Астаны, работа в Комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК.

В 2007-2010 годы – заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора финансового департамента, заместитель председателя Комитета науки Министерства образования и науки РК.

В 2010-2013 годы – начальник департамента Комитета национальной безопасности РК, заместитель заведующего социально-экономическим отделом канцелярии Премьер-министра РК.

В 2013-2015 годы – аким Шымкента.

В 2015-2017 годы – первый заместитель акима Южно-Казахстанской области.

В 2018-2019 годы – депутат Сената от Шымкента, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию и науке.

С 18 марта 2019 года был послом Казахстана в Узбекистане.

31 августа 2022 года был назначен акимом Туркестанской области.

 

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