...Даже в пакетике с чаем

Недавние исследования показывают, что частицы пластика содержатся во многих популярных продуктах, таких как вода, рыба, а также соль или сахар.

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Более того, микропластик присутствует в растительных продуктах, таких как вегетарианские наггетсы, яблоки, морковь и сахар. Это значит, что даже диетическое питание не гарантирует экологичности продуктов.

Такие данные были опубликованы в журнале Environmental Research. Издание отнесло к опасным практически 90% образцов белка, как растительного, так и животного происхождения.

Например, розовая гималайская соль, вопреки своему естественному происхождению и предполагаемой пользе для здоровья, может содержать больше микропластика, чем традиционная поваренная. Рис является неотъемлемой частью рациона миллионов людей, однако исследования из Университета Квинсленда показывают: каждые 100 граммов этого продукта могут содержать от трех до четырех миллиграммов микропластика.

Бутилированная вода также может быть источником микропластика. Исследование, опубликованное Национальной академией наук, показало, что вода в пластиковых бутылках содержит до 240 тыс. микроскопических частиц пластика. Чайные пакетики могут выделять миллиарды частиц микропластика в напиток.