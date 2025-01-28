...Даже в пакетике с чаем

Общество
2
Подготовила Полина Федорова

Недавние исследования показывают, что частицы пластика содержатся во многих популярных продуктах, таких как вода, рыба, а также соль или сахар.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более того, микропластик присутствует в растительных продуктах, таких как вегетарианские наггетсы, яблоки, морковь и сахар. Это значит, что даже диетическое питание не гарантирует экологичности продуктов.

Такие данные были опубликованы в журнале Environmental Research. Издание отнесло к опасным практически 90% образцов белка, как растительного, так и животного происхождения.

Например, розовая гималайская соль, вопреки своему естественному происхождению и предполагаемой пользе для здоровья, может содержать больше микропластика, чем традиционная поваренная. Рис является неотъемлемой частью рациона миллионов людей, однако исследования из Университета Квинсленда показывают: каждые 100 граммов этого продукта могут содержать от трех до четырех миллиграммов микропластика.

Бутилированная вода также может быть источником микропластика. Исследование, опубликованное Национальной академией наук, показало, что вода в пластиковых бутылках содержит до 240 тыс. микроскопических частиц пластика. Чайные пакетики могут выделять миллиарды частиц микропластика в напиток.

 

#продукты #чай #пластик #Environmental Research

Популярное

Все
Бракованные новостройки
Зимняя сказка в Astana Ballet
Пожар на нефтебазе в Жезказгане ликвидирован
Из парка – в зоопарк
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Десантники спасли поселок от затопления в Алматинской области
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Институциональное становление Академии наук завершено
Как поменять пищевые привычки детей?
Буренки нынче довольны
Работники охранного агентства «отжимали» бизнес у предпринимателей Алматы
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
На улице – чище, на сердце – теплее
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

«Предупреждение» об опасном парацетамоле из Израиля распрос…
Казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной полит…
В Актобе построили пять ФОКов
22 тонны изъятого мяса передала полиция в приют для животны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]