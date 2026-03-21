Заезд прошёл на площадке городских праздничных мероприятий и стал частью программы, направленной на популяризацию современных технологий среди широкой аудитории. Гости праздника площади смогли вживую увидеть работу беспилотного транспорта.

"Беспилотный автомобиль продемонстрировал возможности интеграции технологий ИИ в инфраструктуру Smart city, включая системы навигации, обработки данных и взаимодействия с городской средой. В дальнейшем подобные решения планируется внедрять в городскую инфраструктуру, включая запуск беспилотных такси как одного из направлений развития интеллектуального транспорта", - сообщили в министерстве ИИ и цифрового развития.

Напомним, ранее были подписаны два меморандума о реализации пилотных проектов беспилотного такси между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Министерством транспорта РК, акиматом Астаны, а также частными компаниями по перевозкам. Тестирование будет проводится в двух городах - Астане и Алматы, поэтапно.