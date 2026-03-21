Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны

Разработкой программирования авто и карты маршрута занималась мастерская Лу Баня Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.Серикбаева

Фото: Министерство ИИ и цифрового развития

Заезд прошёл на площадке городских праздничных мероприятий и стал частью программы, направленной на популяризацию современных технологий среди широкой аудитории. Гости праздника площади смогли вживую увидеть работу беспилотного транспорта. 

"Беспилотный автомобиль продемонстрировал возможности интеграции технологий ИИ в инфраструктуру Smart city, включая системы навигации, обработки данных и взаимодействия с городской средой. В дальнейшем подобные решения планируется внедрять в городскую инфраструктуру, включая запуск беспилотных такси как одного из направлений развития интеллектуального транспорта", - сообщили в министерстве ИИ и цифрового развития. 

Напомним, ранее были подписаны два меморандума о реализации пилотных проектов беспилотного такси между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Министерством транспорта РК, акиматом Астаны, а также частными компаниями по перевозкам. Тестирование будет проводится в двух городах - Астане и Алматы, поэтапно. 

Популярное

Все
Школа искусств открылась в селе
Снижена административная нагрузка
В Туркестане проводили первую команду новобранцев
Digital – путь соискателя
Смысловой каркас новой общественной этики
Условия диктует цифровая эпоха
Исполнились заветные желания
Встречи с личным составом
«Таза Қазақстан» продвигает идею созидательного патриотизма
Digital Nauryz
Уверенный шаг в будущее
Баурсак-пати для горожан
Встречают праздник добрыми делами
Праздник, который всегда с тобой
Юрта в стиле туаль де жуи
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
И юридический регулятор, и документ стратегического планирования
Как и где по одежке встречали
Национальный костюм – отражение истории и самобытности народа
Код Наурыза
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Атырау начал работу особенный магазин
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
240 единиц нового оборудования предоставит GIZ бассейновым водным инспекциям Казахстана
Победы на турнире Alem Cup
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
МЧС внедряет дроны с ИИ для спасательных операций
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Весна начинается с рукопожатия
Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: третий день декады Наурызнама
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Слово о замечательном человеке

Читайте также

Схема на миллиарды: АФМ раскрыло дело центра трудовых отнош…
Digital – путь соискателя
В Шымкенте пройдет международный гастрономический фестиваль…
Власти Бразилии ограничили доступ детей к соцсетям

