21 марта в 12:00 на площади Аль-Фараби в городе Шымкент состоится международный гастрономический фестиваль «DamDastour», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Данное мероприятие проводится в рамках празднования Наурыза и направлено на популяризацию лучших образцов национальной и мировой кухни среди жителей и гостей города.

Кроме того, данное мероприятие включено в календарь значимых событий. В фестивале примут участие 10 шеф-поваров международного уровня из Казахстана и зарубежных стран, которые продемонстрируют свои авторские рецепты и кулинарное мастерство.

В рамках фестиваля будут организованы гастрономические конкурсы. Фестиваль будет сопровождаться масштабной культурно-развлекательной программой. Гостей ожидают Dance Battle в направлениях street style и K-pop, выступления ансамбля домбристов, шоу батыров, цирковые представления, мотопробег и Moto Show, выставка спортивных автомобилей, а также ярмарка ремесленников.

Мероприятие будет организовано по нескольким тематическим зонам. В этнозоне пройдут гастрономические конкурсы и мастер-классы международных шеф-поваров, в европейской зоне — современные шоу-программы, танцевальные конкурсы и мотошоу. Также на территории Арбата в течение дня будет работать выставка ремесленников.

Официальное открытие фестиваля пройдет в торжественной обстановке, а в вечернее время состоится церемония награждения победителей и концертная программа. В программе предусмотрены выступления отечественных артистов и концерт приглашенного хедлайнера.

Международный гастрономический фестиваль «DamDastour» — это масштабное культурное событие, которое позволит почувствовать атмосферу праздника Наурыз, познакомиться с кухнями разных народов и провести время в кругу семьи и друзей.