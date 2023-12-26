Деды Морозы заполонили улицы Алматы

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

В городе стартовал предновогодний «Парад Аяз ата», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Фото: gov.kz

Как сообщается, в преддверии Нового года жители города встретили сказочных персонажей, прошедших по центральным улицам мегаполиса.

«Парад начался на площади Абая и завершился на площади «Астана», где 31 декабря состоится главный новогодний концерт и фейерверк. 60 Дедов Морозов поздравляли с наступающим 2024 годом, раздавали подарки и сладости, фотографировались с жителями и гостями города, и создавали незабываемую атмосферу. Парад Аяз ата проводится уже второй год подряд и становится в Алматы хорошей новогодней традицией»,  отметили в городской администрации.

Кроме того в акимате Алматы добавили, что в рамках новогоднего зимнего фестиваля на площади Абая и «Астана» ежедневно проходят концерты известных артистов, live-бэндов и ди-джеев, различные детские конкурсы, игры и интерактивы с аниматорами. А с 27 по 31 декабря в каждом районе города состоятся новогодние концерты с участием звезд казахстанской эстрады.

 

#Алматы #праздник #акимат #Новый год #парад Аяз ата

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