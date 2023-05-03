Дело Астана LRT: вынесен приговор Канату Султанбекову и Талгату Ардану

К 7 годам лишения свободы заочно приговорили бывшего заместителя акима столицы Каната Султанбекова и экс-председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам города.

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Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор по делу Астана LRT Канату Султанбекову (заочно), Талгату Ардану (заочно), Рашиду Аманжулову, Жанату Нурпиисову, Талгату Ашиму, Улугбеку Ачилову, Даурену Абдыхамитову, Дулату Мусенову и Тимуру Касабаеву.

Как напомнили в суде, Султанбеков работал заместителем акима Астаны с октября 2009 по декабрь 2014 года, а Ардан был председателем правления ТОО «Астана LRT» с мая 2011 по июль 2017 года.

На этих должностях они, используя служебное положение, похитили (пункт 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК) вверенные Ардану бюджетные деньги в особо крупном размере, выделенные на проекты LRT, BRT, ITS, технадзор и проект ASTRA.

Султанбеков утвердил сводно-сметные затраты (ССЗ) с завышенной стоимостью услуг, привлек испанскую компанию и лоббировал ее интересы.

Ардан также подписал ССЗ, привлек французскую компанию и лоббировал ее интересы.

Пособниками Султанбекова и Ардана являлись Абдыхамитов и Ачилов. Первый привлек несколько товариществ, представлял интересы этих фирм, контролировал обналичивание денег, поступавших для реализации проекта.

Ачилов, тогда еще директор ТОО, подписывал акты выполненных работ с завышенными суммами, которые поступали на счета фирм.

За пособничество также осудили экс-руководителей управлений акимата столицы Аманжулова и Нурпиисова и бывшего председателя правления АО «Astana Innovation» Ашима.

Так, Аманжулов и Нурпиисов подписывали документы о проведении государственных закупок, услуг, экономические заключения, создавая условия и ограничивая круг потенциальных поставщиков. Ими были подписаны заключения с завышенными ценами.

Ашим же утвердил экономическую экспертизу и технико-экономическое обоснование по завышенным ценам.

Экс-директоры ТОО Касабаев и Мусенов заключали договоры субподряда на разработку проектов LRT и BRT по завышенной стоимости и обналичивали деньги.

Таким образом, подсудимые причинили государству ущерб в 5,8 млрд тенге.

Султанбекова и Ардана за растрату бюджетных средств, Аманжулова, Нурпиисова, Ашима, Ачилова, Абдыхамитова, Касабаева и Мусенова за пособничество в растрате осудили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.

В суде уточнили, что Ашим, Касабаев и Мусенов осуждены условно.

По делу удовлетворен иск прокурора, и в пользу государства взыскан ущерб по 7 договорам более чем на 5 млрд тенге. При этом Касабаев возместил 15 млн тенге ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, строительство легкорельсового транспорта в Астане началось в 2011 году. Оно должно было завершиться к концу июня 2020 года, но проект был приостановлен из-за недостатка финансирования.

В мае 2021 года осудили семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с «Астана LRT».

В январе 2023 года на совещании по вопросам развития столицы глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил завершить проект LRT.