Дело Перизат Кайрат: суд ликвидировал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030

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Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны рассмотрел иск Департамента юстиции о ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, сообщает Kazpravda.kz

Согласно материалам дела, первичная государственная регистрация данного юридического лица проведена 11 октября 2021 года.

Учредителями объединения значатся 10 человек, их имена указаны в протоколах учредительных собраний, включая Кайрат Перизат.

В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой подписи от имени 9 из 10 учредителей в учредительных документах поставлены Кайрат Перизат.

«Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда, в случае признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер. Согласно п.12 нормативного постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами налогового законодательства», регистрация юридического лица с указанием руководителя и (или) учредителя (участника) - физического лица, который не причастен к его созданию, является основанием для ликвидации юридического лица», – говорится в сообщении суда.

Там же добавили, что учитывая выявленные при создании объединения нарушения, суд решил принудительно ликвидировать ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда. Кроме того, девушка подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Суд арестовал ее недвижимость и имущество. Также ранее было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.