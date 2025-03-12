Дело Перизат Кайрат: суд ликвидировал фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030

Суд,Закон и Порядок
144
Дана Аменова
корреспондент

В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза

Фото:instagram.com/01pk/

Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны рассмотрел иск Департамента юстиции о ликвидации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, сообщает Kazpravda.kz 

Согласно материалам дела, первичная государственная регистрация данного юридического лица проведена 11 октября 2021 года.

Учредителями объединения значатся 10 человек, их имена указаны в протоколах учредительных собраний, включая Кайрат Перизат.

В ходе расследования уголовного дела проведена почерковедческая экспертиза, согласно заключению которой подписи от имени 9 из 10 учредителей в учредительных документах поставлены Кайрат Перизат.  

«Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда, в случае признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер. Согласно п.12 нормативного постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения судами налогового законодательства», регистрация юридического лица с указанием руководителя и (или) учредителя (участника) - физического лица, который не причастен к его созданию, является основанием для ликвидации юридического лица», – говорится в сообщении суда.

Там же добавили, что учитывая выявленные при создании объединения нарушения, суд решил принудительно ликвидировать ОО Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда. Кроме того, девушка подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Суд арестовал ее недвижимость и имущество. Также ранее было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.  

#фонд #ликвидация #Перизат Кайрат #Birgemiz Qazaqstan 2030

Популярное

Все
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Возможности и силы Казахстана как средней державы
Центральная Азия и Япония: современные тенденции и перспективы
Чтобы половодье не застало врасплох
За знаниями – на Skills Enbek
Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Нюансы цифровой трансформации
Обсужден функционал Единой платформы недропользования
В лидерах «Кайрат» и «Астана»
Распоряжение Главы государства о Нукенове А.Н.
В стране создается политическая система, устойчивая к любым вызовам и угрозам
Сегодня нужна только победа
Распоряжение Главы государства о Шайназаровой А.Б.
Распоряжение Главы государства о Кульшманове К. А.
Чтоб фасады сияли, а не дырами зияли
Новый облик старой улицы
Вновь на пьедестале!
Взять в долг и ездить с этажа на этаж
Снег растает, проблемы останутся
В МСХ – новое назначение
Мощный циклон угрожает Австралии
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
В центре «Өрлеу» педагоги получают основы цифровой грамотности
Путь творчества – путь новаторства
Редких животных поймали фотоловушки в Туркестанской области
Международный форум Астана-2025 пройдет 29–30 мая
Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Глобальные проблемы требуют глобальных решений
Урожай со школьной грядки
Что важнее: НДС или инвестиционный климат?
Сенатор предлагает госмонополию в сфере повышения квалификации педагогов
В борьбе с финансовыми пирамидами
Глава государства посетил праздничный концерт
Обеспечить безопасность, не ограничивая развитие
Зачем перекрывают республиканские автострады?
ИИ в законе
Гвардейцы поздравили фронтовика
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
В стране раскрывается половина киберпреступлений

Читайте также

Осуждена банда «черных риелторов» в Алматы
Чиновники в сфере образования требовали ненужные справки в …
В Кокшетау прошли встречи правоохранителей со студентами
Мошенники используют фиктивные счета-фактуры и компании

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]