К делу Перизат Кайрат добавился еще один эпизод мошенничества

Мошенничество,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Экс-руководитель общественного фонда Biz Birgemiz оказалась замешана в еще одной афере на 22 млн тенге

Фото: instagram.com/01pk/

По данным АФМ, 23 января зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов, сообщает Kazpravda.kz

«В ноябре 2021 года Кайрат П. организовала благотворительный аукцион под предлогом сбора средств на строительство реабилитационного центра для Общественного объединения «Батыр» в Акмолинской области. Для повышения доверия к мероприятию были привлечены дети-инвалиды и их родители, нуждающиеся в таком центре. По ложным данным, распространённым Кайрат П., было собрано 48 млн тенге и подарено помещение стоимостью 100 млн тенге. Однако фактически во время аукциона поступило 22 млн тенге, которые она использовала в личных целях», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, она утверждала о приобретении земельного участка стоимостью 30 млн тенге для нужд ОО «Батыр», при этом в действительности данный участок был приобретён объединением ещё в 2019 году.

«Строительство реабилитационного центра так и не началось. Помещение, якобы пожертвованное на нужды центра, на самом деле не существует», – проинформировали в агентстве.

Там же добавили, что досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ранее сообщалось, что Перизат Кайрат задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда. Кроме того, девушка подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины. Суд арестовал ее недвижимость и имущество. 

#АФМ #мошенничество #расследование #дело #Перизат Кайрат

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