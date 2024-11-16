Дело Перизат Кайрат: появились новые эпизоды

В дополнение к ранее опубликованной информации по факту расследования в отношении активистки волонтерского движения Перизат Кайрат, сообщил Антикор

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«Выявлен еще один эпизод ее противоправной деятельности. Так, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. В декабре 2023 года за счет этих денег Перизат К. приобрела трехкомнатную квартиру в элитном комплексе «Sensata Plaza» за 49 млн тенге и новый автомобиль «Mercedes-Benz EQE 500 4 Matic» за 30 млн тенге. Кроме того, часть средств были израсходованы в ОАЭ на покупку ювелирных украшений, часов и одежды из брендовых бутиков «Rolex», «Prada» и «Fendi»», сообщает Антикор.

По данному эпизоду Перизат К. подозревается в хищении свыше 200 млн тенге.

Следствие продолжается.

Как сообщалось, Перизат Кайрат задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, которые потратила на себя, будучи главой благотворительного фонда.