Суд арестовал недвижимость и имущество Перизат Кайрат

Мошенничество, Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Дальнейшую судьбу изъятых предметов роскоши определит также суд

Фото: instagram.com/01pk/

АФМ продолжает расследование в отношении соучредителя и руководителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

С санкции суда элитная недвижимость в Астане в Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, «Көк Жайлау» (включая парковочные места), Sensata Plaza, а также в коттеджном городке Vela Village, автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на деньги, полученные преступным путем, арестованы.

В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность.

Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд. Расследование продолжается. 

«Если вам известна информация о местонахождении средств, недвижимости и другого имущества Перизат Кайрат, в том числе, оформленного на третьих лиц, просим обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или по номеру телефона +7 (7172) 70-84-78, 70-84-79 (добавочный ном.: 21384)», - обратились в Агентстве.

Ранее АФМ сообщило о хищении свыше 1,5 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков. Дополнительно сообщалось о хищении свыше 200 млн тенге.

#следствие #арест #имущество #Перизат Кайрат

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