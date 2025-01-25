Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии прекращено

Скандалы
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Среди женщин, которые подали иски, были модель, актриса и бывшая личная помощница Мэнсона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Getty images

Окружной прокурор в Лос-Анджелесе заявил в пятницу, что американскому рок-музыканту Мэрилину Мэнсону не будут предъявлены обвинения в сексуальном или домашнем насилии после продолжавшееся четыре года расследования.

В заявлении окружной прокуратуры сказано, что расследование прекращено в связи с превышением срока давности.

«Мы установили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем доказать обвинения в сексуальном насилии без разумных сомнений», — цитирует заявление NBC News.

Окружной прокурор отметил мужество женщин, выступивших с обвинениями, добавив, что хотя дело не дошло до суда, «решительная защита интересов участвовавших в деле помогла повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются жертвы домашнего насилия и сексуального насилия».

Четыре женщины подали иски против Мэнсона, чье настоящее имя Брайан Уорнер, обвиняя его сексуальном насилии. Через своего адвоката артист неоднократно отвергал обвинения.

Его адвокат Говард Кинг в заявлении для Би-би-си сообщил, что «очень доволен» решением прокуроров, напомнив, что его клиент всегда настаивал на своей невиновности.

Среди женщин, которые подали иски, обвиняя музыканта в сексуальном и физическом насилии, были модель Эшли Морган Смитлайн, актриса из «Игры престолов» Эсме Бьянко и бывшая личная помощница Мэнсона Эшли Уолтерс.

В начале 2023 года Эшли Морган Смитлайн отозвала обвинения в сексуализированном насилии, утверждая, что актриса Эван Рэйчел Вуд, выступившая с обвинения в адрес музыканта в начале 2021 года, якобы «манипулировала» ею.

Власти начали расследование в 2021 году, изучая предполагаемые инциденты, произошедшие в 2009 -2011 годах в Голливуде, где жил Мэнсон. Всего более десяти женщин выдвигали обвинения против рок-звезды, включая Эван Рэйчел Вуд, его бывшую невесту.

Мэнсону в итоге не было предъявлено никаких обвинений в результате иска Вуд, в 2022 году он подал против нее иск о клевете. Бьянко урегулировала свои претензии к Мэнсону в 2023 году, «чтобы продолжить свою жизнь и карьеру», сообщал ее адвокат.

Смитлайн заявляла, что артист «неоднократно угрожал», предупреждая, что «найдет ее» и «убьет, если она его бросит». Ее показания перекликаются с опытом Уолтерс, которая в судебных документах описывала Мэнсона как жестокого начальника, который разрешал друзьям приставать к ней. Оба этих дела в конечном итоге были прекращены, отмечает NBC News.

Мэнсон отрицал какую-либо вину по всем выдвинутым против него обвинениям. «Очевидно, что мое искусство и моя жизнь давно стали магнитом для споров, но эти последние заявления обо мне — ужасное искажение реальности», — писал он в инстаграме в феврале 2021 года.

«Мы признаем и приветствуем мужество и стойкость женщин, которые выступили с заявлениями и поделились своим опытом, — говорится в заявлении прокурора окружной прокуратуры округа Лос-Анджелес. — Мы благодарим их за сотрудничество и терпение в ходе расследования».

#секс #сексуальное насилие #Мэрилин Мэнсон

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