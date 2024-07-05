День столицы: световое шоу дронов покажут в Астане

Визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации акимата Астаны, 6 июля, в 18:00 на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт Open Air. По завершению концерта планируется проведение светового шоу дронов, сообщает Kazpravda.kz

Ориентировочное время проведения шоу дронов в 22:15(22:30) часов.

«Для шоу дронов в небо будут запущены 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов - пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты будут синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов», – говорится в официальном сообщении.

В столичном акимате добавили, что шоу будет организовано за счет спонсорских средств.