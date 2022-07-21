Деньги – на Родину

Впервые в столице Республики Казахстан собрались сотрудники иностранных финансовых разведок. Совместно с казахстанскими коллегами они обсудили актуальные вопросы по выявлению, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел в сфере отмывания преступных доходов.

Проблема оттока капитала из казахстанской экономики – серьезная угроза финансовой безопасности государства. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в республике необходимо усилить работу не только по недопущению вывода средств из страны, но и поиску и возврату преступных активов. Ведь некоторые нечистые на руку чиновники путем коррупционных преступлений, переводя средства в зарубежные страны и на офшорные счета, лишают республику возможности развиваться и повышать уровень жизни наших граждан.

Учитывая это, впервые проводимый в Нур-Султане Международный форум Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма обретает особое звучание. В нем принимали участие специалисты и эксперты из Беларуси, Италии, Индии, Китая, Монголии, Кыргызстана, Таджикистана, России, Туркменистана и Узбекистана, а также представители компетентных органов, Верховного суда и генеральных прокуратур стран – участниц Евразийской группы. В списках гостей были также и делегаты от международных организаций и диппредставительств – УНП ООН, ОБСЕ, АБР, Бюро по координации борьбы с оргпреступностью СНГ, Центральноазиатского регио­нального информационного координационного центра, Международного учебно-методического цент­ра финансового мониторинга, посольства США. Представители секретариата Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) участвовали онлайн.

Иностранные гости отметили положительную работу казах­станских коллег по совершенствованию системы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. По словам председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, успех и стабильность в столь важных вопросах зависит от эффективности и оперативности взаимодействия подразделений финансовых разведок и правоохранительных органов стран Евразийской группы.

– Как во всем мире, так и в Казахстане современные вызовы и угрозы определяют приоритет в борьбе с отмыванием преступных доходов, – добавил он. – Для принятия надлежащих мер в этом направлении нами активно используется институт параллельных финансовых расследований по принципу follow the money. В результате выявляемость фактов легализации преступных доходов увеличилась в четыре раза.

Во время форума были затронуты и вопросы законодательного урегулирования параллельных финансовых расследований, рассмотрен практический опыт других государств. Как сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу, большинство панельных сессий проводилось в закрытом режиме. Второй этап форума состоится в сентябре. Дальнейшее углубление сотрудничества стран Евразийской группы и международных парт­неров позволит более эффективно бороться с финансовыми правонарушениями, а также расширит оперативные возможности возврата преступных активов.

Напомним, что Казахстан в настоящее время проходит процедуру взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в рамках рекомендаций ФАТФ. Участники выразили уверенность в том, что озвученные на международном форуме предложения найдут свое отражение в законодательных актах и будут использованы в правоприменительной практике.