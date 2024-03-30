Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае

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Прокуратурой Костанайской области совместно с ревизионной комиссией проведена проверка по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт здания детской областной больницы.

21 июля 2020 года между заказчиком КГП «Костанайская детская областная больница» и подрядчиком ТОО «Вершина» заключен договор на капитальный ремонт здания на сумму 1,2 млрд тенге.

В дальнейшем в адрес подрядчика перечислено 921 млн тенге, однако работы не были завершены, а заключенный договор расторгнут.

Проверка показала, что часть денежных средств в адрес ТОО «Вершина» перечислена необоснованно, без подтверждающих документов о выполнении ремонтных работ.

Прокуратурой области начато досудебное расследование по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».