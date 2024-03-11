Депрессивных казахстанцев стало больше – исследование Сountrycassette

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан занял 93-е место по уровню распространённости депрессии среди 180 стран. По данным международного независимого онлайн-журнала Сountrycassette, доля казахстанцев, которые страдают депрессивным расстройством, составляет 4,4%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Мировой показатель значительно меньше: 3,9%. Согласно оценкам, численность граждан Казахстана, которые подвержены депрессии, достигает 732,7 тыс. человек.

Пятёрку государств-антилидеров с самым высоким уровнем распространённости депрессии возглавляет Украина, где доля населения с признаками этого нарушения психического здоровья составляет 6,3%. Следом идут США, Австралия и Эстония, в которых показатель составляет 5,9%.

Из ближайших к Казахстану стран хуже ситуация только в России, где 5,5% населения страдают депрессивными расстройствами. В Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане этот индикатор ментального здоровья ниже: от 4,2% до 3,8%. Меньше всего людей подвержены депрессии в островных государствах.

Проблема количественного подсчёта численности страдающих депрессией — сложная задача общественного здравоохранения. Ведь часть людей, находящихся в состоянии апатии и стойкого уныния, не обращаются за помощью к медикам. Эта тенденция характерна не только для Казахстана, но и для многих других стран. Три года назад Международный благотворительный фонд Wellcome Global Monitor провёл крупное исследование по теме ментального здоровья. Чтобы понять, как люди воспринимают тревогу и депрессию и пытаются себе помочь, специалисты организации опросили около 120 тыс. человек в 113 странах. Оказалось, что обращение к специалисту и приём назначенных лекарств — далеко не главные методы, которые используют люди для выхода из депрессии. Наиболее часто упоминаемыми способами самопомощи стали общение с друзьями и родными (указали 78% респондентов), корректировка образа жизни (73%), прогулки на свежем воздухе и отдых на природе (71%), а также изменения в личных отношениях в семье (62%) и на работе (53%).

Отмечается, что указанная выше численность казахстанцев, страдающих депрессией — 732,7 тыс. человек — это оценочные данные. Фактическую численность можно привести только по тем гражданам, которые обращались к врачам и которым был установлен психиатрический диагноз. Согласно данным Республиканского научно-практического центра психического здоровья (РНПЦПЗ) Министерства здравоохранения РК, в 2023 году общая численность больных психическими и поведенческими расстройствами, состоящих на динамическом наблюдении, превысила 198,4 тыс. человек. Это люди с различными психическими расстройствами, которые проявились без влияния психоактивных веществ (ПАВ). Тех, кто подвергся таким расстройствам, употребляя наркотики или другие ПАВ, в Казахстане насчитывалось ещё 108,7 тыс. человек. В сравнении с 2022 годом ситуация изменилась незначительно.

А вот численность граждан с впервые установленным диагнозом в прошлом году увеличилась. Диагноз о психическом расстройстве без влияния ПАВ получили 13,1 тыс. человек (плюс 11,7%); с психическими расстройствами, вызванными употреблением ПАВ, были поставлены на учёт 13,4 тыс. человек (плюс 4,2%).

Стоит отметить, что объём услуг, оказанных психиатрическими больницами страны, за последний год вырос сразу на 29,7%. Если за 2022-й такие специализированные медучреждения оказали услуг на 42,4 млрд тг (суммарные данные за 4 квартала), то в 2023 году сумма уже превысила 54,9 млрд тг. Основной источник средств — бюджет. Данных об объёмах услуг, оказанных частными психологами, в открытом доступе нет.

Анализируя ситуацию с ментальным здоровьем населения, эксперты РНПЦПЗ отмечают, что для Казахстана характерны мировые тенденции, о которых говорит ВОЗ. Это низкий уровень грамотности населения в отношении своего психического здоровья, недостаточная доступность услуг психологической и психиатрической помощи. Отсюда неудовлетворённые потребности людей, которые испытывают тревогу или находятся в депрессии, но никуда не обращаются. Эта точка зрения изложена специалистами центра в Стратегическом плане развития РНПЦПЗ на 2022–2026 годы. Специалисты организации считают, что в регионах Казахстана недостаточно первичных центров психического здоровья, а качество оказания амбулаторной помощи в сельских больницах низкое. Эксперты уверены: в РК нужно усилить работу по предотвращению суицидов как среди взрослых, так и среди подростков. Ведь самоубийства нередко рассматривают как фатальные последствия тяжёлых форм депрессии или других психических расстройств.

Ситуация с суицидами в Казахстане в последние годы фактически не меняется. Из жизни добровольно уходят от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек в год. За 12 месяцев прошлого года самоубийства в РК совершили около 3,7 тыс. человек. Из них 234 человека были несовершеннолетними.

В отчётах Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК указано, что 99 из 3,7 тыс. человек погибли в болезненном состоянии психики. В 2022 году численность таких самоубийц была чуть больше: 106 человек. Из списка факторов, которые предшествовали суицидальному поведению, приведённых КПСиСУ ГП РК, невозможно сделать вывод, страдали ли погибшие какими-либо расстройствами психики. Однако многие указанные причины суицидов — смерть близких, развод, потеря работы, физическое или психическое насилие — вполне могли до совершения последнего шага вызвать у человека депрессию.



