Депутат Мажилиса: Токаев не намерен нарушать своих обещаний

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«Сегодняшнее интервью президента — это не только традиционное подведение итогов года, но и подтверждение его политических взглядов и планов. Важно не только говорить новое, но и повторять уже сказанное, дополняя при этом новыми деталями, которые объясняют и уточняют каждое событие и решение», - пишет он в своем телеграм-канале.

По его словам, во время январских событий было ясно, что происходит попытка государственного переворота.

«Это было видно, когда еще работали социальные сети, и мы увидели, что в Алматы сбивают камеры, забирают оружие у военных и полицейских, избивают силовиков. Позже мы узнали об атаках на административные здания, кражу орудия, штурм ДП Алматы, захвате аэропорта», - делится депутат.

Он отметил, что сейчас многие специально «забывают» об этих случаях, а точнее — специально умалчивают. Президент в очередной раз подчеркивает, что попытки оправдания насилия в отношении представителей власти и желание выставить провокаторов невиновными жертвами недопустимы. Это игра в интересах тех, кто допустил попытку госпереворота.

По его словам, президент не скрывает, что сложившееся двоевластие было одной из предпосылок январских событий. Это усложнило координацию силовиков во время самих январских событий. После того, как кризис был преодолен, президент неоднократно говорил о том, что политическая ответственность должна быть распределена на несколько акторов. Реформы были проведены именно для этого: нужно было усилять парламент, воссоздать Конституционный суд, чтобы предотвратить любые потенциальные попытки узурпации власти. Такие риски всегда должны быть учтены.