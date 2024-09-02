Депутат Рахметова: Пришло время провести работу над ошибками

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Начало нового рабочего сезона ознаменовано новыми задачами, обозначенными главой государства в Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

«Содержание Послания четко отражает стратегическое видение страны, устремленной к устойчивому развитию и благополучию каждого гражданина. В центре внимания важные вопросы, в том числе – последовательное повышение кадрового потенциала страны, как ключевого фактора успеха на пути к построению конкурентоспособной экономики. Президент подчеркнул, что обеспечение экономики квалифицированными кадрами – одна из главных задач сегодняшнего дня», - написала депутат на своей странице в Facebook.

Особое внимание уделяется подготовке отраслевых специалистов, необходимых в таких сферах, как водное хозяйство, строительство и энергетика.

«К сожалению, последствия дефицита в этих сферах мы уже наблюдали. Пришло время провести работу над ошибками. Также важно отметить, что речь идет не только о существующих профессиях, но и о подготовке кадров для профессий будущего. Это говорит о дальновидности и приверженности устойчивому развитию страны», - считает сенатор.

По ее словам, интернационализация высшего образования через привлечение ведущих зарубежных университетов, а также акцент на качественное профессиональное образование, станут фундаментом для подготовки конкурентоспособных специалистов. Поддержка отечественных вузов, соответствующих современным требованиям, станет не только приоритетом, но и гарантом качественного образовательного процесса.

Объявление 2025 года Годом рабочих профессий – это не просто символический жест, а решительный шаг к реформированию системы технического и профессионального образования. Эта инициатива направлена на укрепление престижа рабочих профессий, повышение статуса человека труда и признание его вклада в развитие общества и экономики.

Каждое направление Послания заслуживает отдельного внимания, так как предполагается точечная работа над основными вызовами и актуальными вопросами. В целом же президент Касым-Жомарт Токаев своим Посланием еще раз подтвердил неизменную верность курсу, направленного на укрепление человеческого капитала, что является залогом успешного будущего Казахстана, добавила сенатор.



