Депутат требует озвучить доход представлявшей Казахстан юридической фирмы по делу Стати

Мажилис, Суд
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Азат Перуашев требует озвучить доход представлявшей Казахстан юридической фирмы по делу Стати. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото из архива Kazpravda.kz

Он напомнил, что с 2010 года Казахстан ведет многолетнюю судебную тяжбу с молдавскими олигархами Анатолем и Габриэлем Стати.

«Считается, что деятельность компаний Стати нанесла ущерб нашему государству на сумму более 140 миллиардов тенге. В открытых источниках сообщается, что рыночная стоимость данных компаний составляла около 500 млн долларов США. Однако, Стати, оценив свой ущерб в 4 млрд долларов, подали иск в Стокгольмский арбитражный суд, где смогли добиться присуждения им 544 миллионов долларов. (…) Между тем, по данным некоторых СМИ, на данные судебные тяжбы Казахстан потратил вдвое больше, чем сумма, на которую претендуют Стати. Кроме того, подвергается сомнению не только эффективность, но и финансовая добросовестность юридической компании Bolashak Consulting group, представлявшей интересы Казахстана в этих спорах, услуги которой, по некоторым сведениям, обходились нашим налогоплательщикам в 60 млн долларов в год. Если учесть, что тяжба со Стати продолжается 13 лет, то можно предположить, сколько сотен миллионов долларов ушло в карман учредителей данной компании, которыми, по некоторым данным, являются аффилированные лица высокопоставленных чиновников Старого Казахстана», - сказал депутат.

И хотя, отметил Перуашев, Казахстан отказался от услуг данной компании, тем не менее «ложки нашлись, а осадок остался».

«В этой связи, просим сообщить сколько денег в действительности затратил Казахстан по данному делу, и как эта сумма соотносится с претензиями Стати, какую сумму из этих средств получила компания «Болашак», и кто конкретно стоит за этим названием?» - сказал он. 

Также депутат просить ответить, рассматриваются ли действия данной компани, и как ущерб для государства, и принимаются ли меры по взысканию этих средств в рамках возврата незаконно выведенных активов?

#проверка #депутат #Дело Стати

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