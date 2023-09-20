Депутат зарегистрирован

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Ася Петрова

Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Веру Ким.

фото ЦИК РК

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором было принято постановление «О регистрации депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ким В. А.». 

В соответствии с нормами Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления Бюро Политического совета общественного объединения «Партия «Amanat» Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента РК члену общественного объ­единения «Партия «Amanat» Ким Вере Александровне, зарегистрировать ее в данном качестве, а также вручить соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В ходе заседания председатель ЦИК сообщил, что в соответствии со статьей 24 Конституцион­ного закона «О Парламенте Респуб­лики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Вере Александровне, пожелал ей успехов в работе в составе депутатского корпуса.

#мажилис #депутат #Центризбирком

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