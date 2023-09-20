Депутат зарегистрирован

Под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором было принято постановление «О регистрации депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ким В. А.».

В соответствии с нормами Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления Бюро Политического совета общественного объединения «Партия «Amanat» Центральная избирательная комиссия постановила передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента РК члену общественного объ­единения «Партия «Amanat» Ким Вере Александровне, зарегистрировать ее в данном качестве, а также вручить соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В ходе заседания председатель ЦИК сообщил, что в соответствии со статьей 24 Конституцион­ного закона «О Парламенте Респуб­лики Казахстан и статусе его депутатов» полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией.

Нурлан Абдиров, вручая удостоверение и нагрудный знак установленного образца Вере Александровне, пожелал ей успехов в работе в составе депутатского корпуса.