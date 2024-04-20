Десантник десантнику – брат

Фото: пресс-служба Минобороны РК

– Это не первая наша встреча с бойцами 37-й десантно-штурмовой бригады. Сначала мы привезли казан и прямо на месте проведения работ в Байтерекском районе приготовили для них плов. А сегодня для поднятия боевого духа организовали небольшую концертную программу, – поделился председатель ветеранской организации Марлен Имангалиев.

Военно-патриотические песни «Жан досым», «Батальонная разведка», «Десант» и, конечно же, гимн всех десантников «Синева», исполненные солистами Западно-Казахстанской областной филармонии Маратом Сарбупеевым и Александром Сухаревым, были встречены шквалом аплодисментов.

– Мы очень благодарны парням из Алматы и Талдыкоргана, пришедшим на помощь Уральску. Люди говорят, что гражданские здесь один мешок поднимают, десантнику же по силам три. И работу, которую можно сделать за день, они выполняют буквально за пару часов. За что им огромное спасибо! – сказал ветеран Альбек Сундетбаев, проходивший службу в 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в германском городе Котбусе.

В завершение встречи ветераны подарили военнослужащим флаг воздушно-десантных войск, который будет передан в музей 37-й десантно-штурмовой бригады имени генерал-майора Ивана Панфилова.

Напомним, что свыше 300 воен­нослужащих Десант­но-штурмовых войск продолжают работы по укреплению береговых линий рек и возведению дамб в Акжайыкском, Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области.