Десять школ откроют в регионе в ближайшие три года

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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Современные типовые здания появятся в областном центре и в нескольких районах региона.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– На данный момент подрядными организациями ведется строительство пяти новых школ на 2 400 мест, – пояснили в акима­те области. – Из них четыре здания уже заканчивают, их введут в эксплуатацию до конца текущего года в Аксуском, Алакольском, Коксуском и Панфиловском районах региона.

В селе Каратал Коксуского района жители с волнением наблюдают за уже почти завершающейся стройкой, школьное новоселье здесь будут отмечать в сентябре.

– Я работаю учителем начальных классов в этих местах 14 лет, – рассказывает местная жительница Наиля Токтабаева. – В Каратале новая школа нужна давно: дети учились в давно устаревшем здании, пост­роенном еще в 1970-е годы. Для качественного образования нужны в том числе и условия. И вот нам построили новую школу на 120 мест. Учителя, дети и их родители – мы все с нетерпением ждем нового учебного года, ведь теперь учиться и работать будем в современном, оборудованном всем необходимым здании. Отрадно, что наравне с городскими школами внимание уделяется сельским.

О строительстве еще пяти школ в регионе – по одной в городах Ушарале, Уштобе и трех в Талдыкоргане – рассказал на прошедшей на днях августовской конференции учителей аким области Жетысу Бейбит Исабаев.

– Из пяти школ, что уже строят­ся в регионе, две идут по национальному проекту «Комфортная школа», – сообщил он. – В рамках проекта в области построят еще пять школ на 4 800 мест, это запланировано на 2025-2026 годы. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению престижа педагогической профессии, увеличению заработной платы учителей. В области Жетысу оказывается поддержка образовательной сфере. Достаточно привести такой пример: если бюджет региона нынче составляет 450 миллиардов тенге, то порядка 200 миллиардов тенге в этом году выделено именно на образование, и это на 21,5 миллиарда больше, чем в 2023-м.

На данный момент в области Жетысу 791 учреждение образования, в том числе дошкольных организаций – 401, общеобразовательных школ – 316, частных – 4, колледжей – 27, специализированных интернатов – 4, есть психолого-медико-педагогические консультации, кабинеты психолого-педагогической коррекции, учреждения дополнительного образования, детский дом, вечерняя школа, учебно-производственный комбинат, работает центр адаптации несовершеннолетних.

В новом учебном году контингент учащихся в школах превысит 129 тыс. человек, из них более 13 тыс. детей пойдут в первый класс.

#Образование #школа #строительство

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